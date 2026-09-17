『夫婦と16歳』最終回 “美子”かたせ梨乃、被害妄想が爆発！ 野村夫妻と直接対峙
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』（テレビ東京系）の最終回が17日深夜24時36分より放送される。
【写真】平穏な暮らしを取り戻したかに思えた紘（豆原一成）と冴（岡田結実）『夫婦と16歳～狂気の隣人～』最終回より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■最終回あらすじ
野村紘（豆原）との子を想像妊娠した美子（かたせ）は一人で子を育てる決意をする。しばらくして美子は、紘とお腹の大きな冴（岡田結実）の仲睦まじい様子を偶然目撃。冴に自分の子を盗られたと美子の被害妄想が爆発。嫉妬に狂った美子は子を奪い返す計画を企てる。
平穏な暮らしを取り戻したかに思えた野村夫妻が、常軌を逸した美子と直接対峙することになる。
ドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』最終回はテレビ東京系にて17日（木）深夜24時36分より放送。
【写真】平穏な暮らしを取り戻したかに思えた紘（豆原一成）と冴（岡田結実）『夫婦と16歳～狂気の隣人～』最終回より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■最終回あらすじ
野村紘（豆原）との子を想像妊娠した美子（かたせ）は一人で子を育てる決意をする。しばらくして美子は、紘とお腹の大きな冴（岡田結実）の仲睦まじい様子を偶然目撃。冴に自分の子を盗られたと美子の被害妄想が爆発。嫉妬に狂った美子は子を奪い返す計画を企てる。
平穏な暮らしを取り戻したかに思えた野村夫妻が、常軌を逸した美子と直接対峙することになる。
ドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』最終回はテレビ東京系にて17日（木）深夜24時36分より放送。