美脚すぎる秋田犬の姿が話題です。

話題となっている投稿は大変な反響を呼び、「セクシーだねｗ」「笑い過ぎて呼吸困難になったｗ」「違和感なくて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：秋田犬の抜け毛対策で『ストッキング』を履かせたら→ピチピチになってしまい…まさかの『美脚すぎる光景』】

Instagramアカウント「akitainu_kakunodate」の投稿主さんは、秋田犬の『すー』ちゃんの日常を紹介しています。

ある日、すーちゃんに、ストッキングを履かせてみたそうです。すると、後ろ足だけがストッキングに包まれ、いつものモフモフな姿から一変。ほっそりとした「美脚」が現れました。

実はこの頃、すーちゃんは抜け毛がひどかったそうです。毛が部屋中に舞ってしまうのを防ぐため、試しにストッキングを履かせてみたのだとか。

初めは何が起きたのか分からず、困惑していたすーちゃん。少しずつ慣れていき、履かせてもらっている間はリラックスした様子を見せるようになったそうです。

後ろから見ると、足だけがピチピチに包まれて、なんとも印象的。モフモフな秋田犬から想像できない美脚姿に、思わず笑ってしまう1コマでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「美脚すぎる！！」「夢に出てきそう(笑)」「されるがままで可愛い…」など沢山の反響がありました。

仲良しなふたり♡

現在のすーちゃんには、『ふじこ』ちゃんというお嫁さんがいます。2匹はとっても仲良しで、寝るときも一緒。お散歩へ出かけるときも、仲良く並んで歩いているそうです。

秋田犬が2匹いる暮らしは、大変なこともあるはず。それでも、寄り添って眠ったり、一緒にお散歩を楽しんだりする姿を見れば、そんな苦労も吹き飛んでしまいそう。

仲睦まじく過ごす2匹の姿は、多くの人を癒やしているようです。これからも夫婦仲良く、幸せな毎日を過ごしてほしいですね。

Instagramアカウント「akitainu_kakunodate」には、すーちゃん＆ふじこちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「akitainu_kakunodate」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。