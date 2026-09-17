35歳美人アナ、ワンピース姿にネット衝撃「冗談抜きで日本一の美人」「女神」「スタイル抜群」
フリーアナウンサーの上野愛奈が17日までにInstagramを更新。オフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】35歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「連日の雨で肌寒く、今日はぐっと気温が下がりましたね 衣装にも秋の装いが増えてきました 風邪などひかれませんように」と、ニットやワンピース姿など様々な衣装姿を披露。
ファンからは「冗談抜きで日本で1番美人だと思う！」「女神やん」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）
【写真】35歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「連日の雨で肌寒く、今日はぐっと気温が下がりましたね 衣装にも秋の装いが増えてきました 風邪などひかれませんように」と、ニットやワンピース姿など様々な衣装姿を披露。
ファンからは「冗談抜きで日本で1番美人だと思う！」「女神やん」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）