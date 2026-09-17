電撃離婚の元TBS美女、南国リゾートファッションに反響「艶のある美しさ」
フリーアナウンサーの山本里菜が16日、自身のInstagramを更新し、先日より投稿しているインドネシアのリゾート、バリ島を満喫する姿を再び公開。ファンから「美しいの一言に尽きる」「里菜さんメチャクチャかわいい」「自然体で本当に綺麗」と反響が寄せられている。
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 水着姿がAI超える美しさ
10月28日に1stフォトブックを発売することを予告している山本。先月末より、同じ元TBSの林みなほアナと共にインドネシア・バリ島を訪れたことを報告し、「すっごい綺麗に撮ってくれて感動」と自身のポートレートを複数枚公開し、好評を博していた。
そんな山本は「みなほさんが撮ってくれた写真いいのありすぎて」と、同じ元TBSのフリーアナの林みなほの撮影術をほめたたえつつ「バリ島で行ったカフェがオシャレだったよ！」「ココナッツジュースとかクロワッサンとか食べた」と紹介。さらに「この服好評で嬉しい！！」「旅行は結構SHEINで揃えること多いから みんなの参考になったら嬉しいな」と呼びかけている。
コメント欄には「美しいの一言に尽きる」「里菜さんメチャクチャかわいい」「自然体で本当に綺麗です」「里菜さん、素敵で最高！」「めちゃ綺麗」「艶のある美しさが素敵です」といった称賛の声が溢れている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 水着姿がAI超える美しさ
10月28日に1stフォトブックを発売することを予告している山本。先月末より、同じ元TBSの林みなほアナと共にインドネシア・バリ島を訪れたことを報告し、「すっごい綺麗に撮ってくれて感動」と自身のポートレートを複数枚公開し、好評を博していた。
そんな山本は「みなほさんが撮ってくれた写真いいのありすぎて」と、同じ元TBSのフリーアナの林みなほの撮影術をほめたたえつつ「バリ島で行ったカフェがオシャレだったよ！」「ココナッツジュースとかクロワッサンとか食べた」と紹介。さらに「この服好評で嬉しい！！」「旅行は結構SHEINで揃えること多いから みんなの参考になったら嬉しいな」と呼びかけている。
コメント欄には「美しいの一言に尽きる」「里菜さんメチャクチャかわいい」「自然体で本当に綺麗です」「里菜さん、素敵で最高！」「めちゃ綺麗」「艶のある美しさが素敵です」といった称賛の声が溢れている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）