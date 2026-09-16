山﨑賢人＆山田裕貴、アクションは魂のぶつかり合い 熱いシーンをともにし「思いを背負っていく」
俳優・山﨑賢人（32）が16日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』（公開中）超特大ヒット御礼舞台あいさつに山田裕貴（35）と共に登壇し、撮影を振り返った。
山﨑は天下の大将軍を目指し前へと進み続ける主人公・信、山田は祖国を秦国に蹂躙された怨念をたぎらせる趙の猛将・万極を演じる。それぞれの運命を背負い、まさに“希望”と“闇”が激突する“魂の決戦”を繰り広げた2人。
【写真】客席から登場！ファンに手をふる山﨑賢人
山田とは“優しさと温もりと魂”で関わっていたという。山田が山﨑に対して大切にしているものを問うと、「魂ですね」と答えたことがあったそう。山田は「俺もそうなんですよ。魂なんですよ。俺も一緒だと思って。撮影中はご飯に行かせてもらったり、ご飯食べてる中でいろいろ語ったり、アクションをやったり。全部魂がハモっていたなと思えてすごくうれしかった」としみじみ。
アクションシーンの難易度について質問が投げかけられると、山田は「難易度は高いと感じなかったです」とし、「いくら敵対してる役柄であっても、『裕貴くん、次ガツンと強くいくから』という一言だったり、アクションする息を大事にしてくれてたから、難しいアクションだったかもしれないけど、あとはもう本当に魂のぶつかり合いだなってめちゃくちゃ思っていました」と熱く語った。
山﨑も「魂で来てるから全然大丈夫だなって思った」と振り返り、改めて山田が「ふざけてないですよ。本気で思ってるんですよ。そうやってつながれた感覚があったんですよ」と興奮気味に語った。
また、「山田くんと最高に熱いシーンを作り上げて、山田くんの思いを背負っていくだろうし」と語り、会場を見渡しながら「皆さんの思いを背負って届けたいな。『キングダム』がどんどん大きくなっているんで。それは魂から思っています」と今後も続くことを仮定して意気込んだ。
今作は、中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す戦災孤児の信（山﨑）と、中華統一を志す若き王・エイ政（吉沢亮）の戦いを描く実写映画シリーズの最新作。シリーズ最大規模のスケールで秦国存亡をかけた大攻防戦を描く。
山﨑は天下の大将軍を目指し前へと進み続ける主人公・信、山田は祖国を秦国に蹂躙された怨念をたぎらせる趙の猛将・万極を演じる。それぞれの運命を背負い、まさに“希望”と“闇”が激突する“魂の決戦”を繰り広げた2人。
山田とは“優しさと温もりと魂”で関わっていたという。山田が山﨑に対して大切にしているものを問うと、「魂ですね」と答えたことがあったそう。山田は「俺もそうなんですよ。魂なんですよ。俺も一緒だと思って。撮影中はご飯に行かせてもらったり、ご飯食べてる中でいろいろ語ったり、アクションをやったり。全部魂がハモっていたなと思えてすごくうれしかった」としみじみ。
アクションシーンの難易度について質問が投げかけられると、山田は「難易度は高いと感じなかったです」とし、「いくら敵対してる役柄であっても、『裕貴くん、次ガツンと強くいくから』という一言だったり、アクションする息を大事にしてくれてたから、難しいアクションだったかもしれないけど、あとはもう本当に魂のぶつかり合いだなってめちゃくちゃ思っていました」と熱く語った。
山﨑も「魂で来てるから全然大丈夫だなって思った」と振り返り、改めて山田が「ふざけてないですよ。本気で思ってるんですよ。そうやってつながれた感覚があったんですよ」と興奮気味に語った。
また、「山田くんと最高に熱いシーンを作り上げて、山田くんの思いを背負っていくだろうし」と語り、会場を見渡しながら「皆さんの思いを背負って届けたいな。『キングダム』がどんどん大きくなっているんで。それは魂から思っています」と今後も続くことを仮定して意気込んだ。
今作は、中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す戦災孤児の信（山﨑）と、中華統一を志す若き王・エイ政（吉沢亮）の戦いを描く実写映画シリーズの最新作。シリーズ最大規模のスケールで秦国存亡をかけた大攻防戦を描く。