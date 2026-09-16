全国の交通事故が多い交差点…ワースト1は神戸市内、ワースト2は江戸川区内 日本損害保険協会が発表
一般社団法人・日本損害保険協会は16日、交通事故の防止・軽減を目的とした「全国交通事故多発交差点マップ 2025年版」を公表した。
【画像】全国交通事故多発交差点 ワースト5（一覧）
全国の都道府県警察の協力のもと、各都道府県において人身事故件数が多い交差点をランキング形式でまとめ、事故多発交差点のデータに加え、警察や道路管理者により交通安全対策などの改善が実施された交差点も紹介。
それによると、2025年に全国で事故件数が最も多かったワースト1位の交差点は、兵庫県神戸市の「西神中央線合流部（せいしんちゅうおうせんごうりゅうぶ）」だった。
ワースト2位は、東京都江戸川区「瑞江駅西通り高速下交差点（みずええきにしどおりこうそくしたこうさてん）」。ワースト3位は愛知県名古屋市内、ワースト4位は大阪府大阪市内の交差点だった。
「数字で“交差点の危険”を可視化した本マップは、ご家庭での普段の安全対策をはじめ、地域における交通安全指導、学校での通学路の安全点検、企業等における安全運転管理や社員研修、各種報道や調査の参考資料として、幅広くご活用いただけます。ぜひ、交通安全対策にお役立てください」と呼びかけている。
【画像】全国交通事故多発交差点 ワースト5（一覧）
全国の都道府県警察の協力のもと、各都道府県において人身事故件数が多い交差点をランキング形式でまとめ、事故多発交差点のデータに加え、警察や道路管理者により交通安全対策などの改善が実施された交差点も紹介。
それによると、2025年に全国で事故件数が最も多かったワースト1位の交差点は、兵庫県神戸市の「西神中央線合流部（せいしんちゅうおうせんごうりゅうぶ）」だった。
「数字で“交差点の危険”を可視化した本マップは、ご家庭での普段の安全対策をはじめ、地域における交通安全指導、学校での通学路の安全点検、企業等における安全運転管理や社員研修、各種報道や調査の参考資料として、幅広くご活用いただけます。ぜひ、交通安全対策にお役立てください」と呼びかけている。