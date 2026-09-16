9月15日、東京都港区在住の田沢梨乃容疑者（27）と、交際相手で会社役員の福本康太容疑者（28）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。田沢容疑者は、"ヤマトリノ"の源氏名で東京・六本木の超高級キャバクラ「JUNGLE TOKYO（ジャングル東京）」に所属し、近年はインフルエンサーとしても人気を集めていた。

【写真を見る】〈自宅周辺を暗い表情でトボトボ…〉逮捕の数日前、ヘソ出しトップスで怪しげなビルへ歩くヤマトリノ容疑者(27)

全国紙の社会部記者が解説する。

「かねてより捜査当局は、田沢容疑者らをマークしていたようです。2人は港区六本木の自宅マンションで約0.4グラムのコカインを所持した疑いが持たれている。田沢容疑者が『一緒に使っていた』と容疑を認めている一方、福本容疑者は、『自分のものではない』と否認しているといいます」

もともと田沢容疑者が注目を集めたのは、コロナ禍にX（旧Twitter）で開設した"選手の妻"名義のアカウントがきっかけだった。ユーモアあふれる投稿が話題になり、2024年2月に「JUNGLE TOKYO（ジャングル東京）」に入店すると、月の売上が2億円を超えるなど、店でも看板的な存在となった。

さらに人気YouTube番組『LAST CALL（ラストコール）』にも一時期レギュラー出演し、近年は、夜の街にとどまらない活躍を見せていた。田沢容疑者を指名したことがあるという男性の証言。

「数年前、まだ『JUNGLE TOKYO』ではなく、新宿歌舞伎町のキャバクラで働いていたときに指名しました。当時すでに指名が取れない日もあるくらいの人気嬢でしたが、お酒はほとんど飲めないようで、そのぶんトークに力を入れているタイプでしたね。

ちょっと毒舌っぽいサバサバしたキャラで、基本的に客にもタメ口で対応していました。ヤンチャっぽい口調だったのを覚えています」

田沢容疑者をめぐり、かつてSNS上で、"口臭がする"との噂が拡散されたことがあった。本人も自身のYouTubeチャンネルで、「日常生活では臭くない息の範囲だと思うし、臭かったらちゃんと身内が言ってくれるだろうから一応大丈夫かな」などと反論。そのうえで、「臭くても2億売れるから別にいいやって感じ」と言い放っていた。

前出の社会部記者が語る。

「違法薬物のなかには、口腔内にさまざまな症状を引き起こすものもあります。唾液の分泌が減った結果、口臭につながるケースもあります。特にコカインは、口の乾きを起こす薬物として知られています。

もちろん"ヤマトリノは口臭がする"という噂は、田沢容疑者の活躍ぶりを僻んだ人物が流したデマと考えるのが自然ですが……。違法薬物のせいで口腔内が乾燥していた可能性もゼロではないのかもしれません」

なおNEWSポストセブン取材班は、逮捕の数日前、自宅近くの路上を私服姿で歩く田沢容疑者の姿を目撃している。このとき、自身の栄華がまもなく終りを迎えるとは想像もしていなかったのか──。