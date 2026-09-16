51.5万回以上再生され3万以上の「いいね」を集めているのは、高いところから飼い主さんを呼ぶ子猫の姿。あまりの可愛らしさに、視聴者からは「これは甘やかしちゃうね」「愛くるしい」「めっちゃゴロゴロ言うてますやん」などのコメントが寄せられています。

【動画：高いところで鳴いていた子猫→『下りたいのかな』と近づいてみたら…予想外の『可愛すぎる行動』】

テレビの上で鳴いている子猫

TikTokアカウント「とのくん」に投稿されたのは、大きな目と耳が特徴のデボンレックスの子猫「とのくん」。テレビの上の棚にいたとのくんが「にゃーお」と鳴いたため、テレビを観ていた飼い主さんは「下りたいのかな？」と思い、すぐに向かったそうです。

そばまで行って「下りる？」と聞いたところ、とのくんは小さな声で「にゃん」とお返事。飼い主さんは下りられないのなら助けてあげようと、とのくんをなでてあげてから両手を差し出したといいます。

下りる？下りない？

とのくんは飼い主さんに向かっておててを伸ばすと、ぐーっと近づいてきたそう。そのまま抱っこされるのかと思いきや、なぜかくるっと背を向けて再び棚に戻っていったといいます。飼い主さんが「いったん下りる？」と確認するも、とのくんはころんと寝転がったのだとか。

甘えるようにお腹を見せるとのくんは、どうやら撫で撫でしてほしい様子だったそう。飼い主さんに優しくなでてもらったとのくんは、どことなく満足そうな表情をしていたといいます。どうやらただ甘えたくて呼んだだけのようですね。

つい甘やかしてしまう飼い主さん

とのくんは、お昼寝のときも飼い主さんにぴったりとくっついて眠るほど、かなりの甘えん坊さんとのこと。そして飼い主さんも、とのくんが可愛すぎてつい甘やかしてしまうのだそうです。一緒にいるだけでお互いにハッピーな関係のようですね。

好奇心旺盛で甘えん坊のとのくんは、ダイニングテーブルの上から飼い主さんを呼んだり、集められたペットボトルの山に登って下りられなくなって飼い主さんを呼んだりしているとのこと。目が離せないとのくんに、飼い主さんは釘付けなのだそうです。

飼い主さんに甘えるとのくんの様子に、視聴者からは「降りたい～じゃなくて飼い主ここ来て撫でて～だったのかな」「違うよねーママに来て欲ちかったんだよね～～」などのコメントも届いていました。

TikTokアカウント「とのくん」には、子猫のとのくんがおうちのあちこちで遊んだりくつろいだりひたすら甘えたりする様子が投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「とのくん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。