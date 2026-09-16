ある犬が見せた胸を打つ光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万7000回再生を突破し、「切ない…」「覚えてるんだね」「気持ちが伝わってくる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：先住犬が亡くなり、悲しむ犬→スマホで『生前の映像』を見せてあげた結果…『まさかの光景』】

先住犬の写真を見せると…

Instagramアカウント「kotas.tagram」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンド「こたろー」ちゃんとの暮らしを紹介しています。

ある日、こたろーちゃんに、スマホで「ある犬」の写真を見せてみた投稿主さん。すると、こたろーちゃんは目をまん丸にして、画面をじっと見つめ始めました。

そして次の瞬間、天を仰ぎながら「ワオー」と声を上げたのです。

実は、スマホに映っていたのは、こたろーちゃんにとって姉のような存在だった先住犬のくぅちゃん。くぅちゃんが亡くなり、火葬したその日に写真を見せたところ、こたろーちゃんは寂しそうに鳴いていたのだそうです。

その後、写真を見せても同じ反応をすることはなかったのだとか。もしかすると、くぅちゃんとの別れを感じ取っていたのかもしれません。

切なくも2匹の深い絆が感じられる一幕には、「絶対わかってますよね」「かけがえのない存在だったんだね」など、多くのコメントが寄せられました。

姉犬との再会を願って

そんなこたろーちゃんも、穏やかに年齢を重ねた老犬でした。調子のいい日にはお散歩を楽しみ、ご飯もモリモリ食べていたそうです。大好きな家族に見守られながら、のんびりと毎日を過ごしていました。

そして、くぅちゃんが旅立った同じ月に、こたろーちゃんも天寿を全うしたのだとか。今ごろは再び会うことができて、2匹で仲良く遊んでいるのかも。そう思うと、温かな気持ちが込み上げてきますね。

Instagramアカウント「kotas.tagram」には、他にもこたろーちゃんとの思い出がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kotas.tagram」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。