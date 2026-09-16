駅徒歩10秒＆大阪グルメ満載の朝食こそ至高！「KOKO HOTEL 東大阪」で選ぶのが大正解
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【夕朝食+大浴場付きホテル】1泊6,080円で宿泊できた、1階にレストランが併設されていて夜も朝も食事をいただくことができるホテルに泊まったらこんなところでした」と題した動画を公開した。今回は、大阪府東大阪市にある「KOKO HOTEL 東大阪」に宿泊し、駅直結レベルの立地や充実した館内設備、朝食を含めたコストパフォーマンスの高さを紹介している。
動画の冒頭で投稿者は、地下鉄中央線の長田駅3番出口を出て「徒歩でいうと10秒ぐらい」という、ほぼ駅直結と変わらないアクセスの良さを解説。1階ロビーには東大阪の地域企業を紹介するコーナーやアメニティバイキングが設けられているほか、宿泊者限定のドリンクバーなど充実したサービスをレポートした。
今回予約した禁煙のシングルルームは14平米で、「1人で泊まるには十分すぎるスペース」と評価。枕元には照明のスイッチやコンセントが配置され、UCCのドリップポッドが備え付けられている点や、上下が分かれた部屋着の着心地の良さを詳細に描写している。さらに、ホテル2階に男女別の大浴場が完備されており、「底から泡が出るタイプで疲れが取れた気がします」と、設備面での満足度の高さを伝えた。
また、1階に併設された居酒屋「ゆめぜん」での食事シーンも注目ポイントだ。17時から19時までのゴールデンタイムにはハイボールとレモンサワーが100円で提供されるサービスに驚きつつ、お通しの肉寿司や弾力のあるヨコワのお造り定食を堪能。翌朝の朝食バイキングでは、明太子やとろろといった小鉢に加え、たこ焼き、お好み焼き、串カツ、鶴橋のキムチなど、大阪名物を網羅したメニューの豊富さを高く評価した。
格安な宿泊料金でありながら、快適な客室、リフレッシュできる大浴場、そして大阪ならではのグルメを堪能できる飲食施設を兼ね備えた同ホテル。「KOKO HOTEL 東大阪さんとても過ごしやすくて良いホテルでした！」と総括しており、東大阪周辺で利便性と快適さを求める宿泊者にとって、魅力的な選択肢となりそうだ。
動画の冒頭で投稿者は、地下鉄中央線の長田駅3番出口を出て「徒歩でいうと10秒ぐらい」という、ほぼ駅直結と変わらないアクセスの良さを解説。1階ロビーには東大阪の地域企業を紹介するコーナーやアメニティバイキングが設けられているほか、宿泊者限定のドリンクバーなど充実したサービスをレポートした。
今回予約した禁煙のシングルルームは14平米で、「1人で泊まるには十分すぎるスペース」と評価。枕元には照明のスイッチやコンセントが配置され、UCCのドリップポッドが備え付けられている点や、上下が分かれた部屋着の着心地の良さを詳細に描写している。さらに、ホテル2階に男女別の大浴場が完備されており、「底から泡が出るタイプで疲れが取れた気がします」と、設備面での満足度の高さを伝えた。
また、1階に併設された居酒屋「ゆめぜん」での食事シーンも注目ポイントだ。17時から19時までのゴールデンタイムにはハイボールとレモンサワーが100円で提供されるサービスに驚きつつ、お通しの肉寿司や弾力のあるヨコワのお造り定食を堪能。翌朝の朝食バイキングでは、明太子やとろろといった小鉢に加え、たこ焼き、お好み焼き、串カツ、鶴橋のキムチなど、大阪名物を網羅したメニューの豊富さを高く評価した。
格安な宿泊料金でありながら、快適な客室、リフレッシュできる大浴場、そして大阪ならではのグルメを堪能できる飲食施設を兼ね備えた同ホテル。「KOKO HOTEL 東大阪さんとても過ごしやすくて良いホテルでした！」と総括しており、東大阪周辺で利便性と快適さを求める宿泊者にとって、魅力的な選択肢となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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