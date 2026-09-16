◇ナ・リーグ ドジャース4-0レッズ（2026年9月15日 シンシナティ）

ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地でレッズ相手に勝利を収め、連勝で貯金を今季最多タイの33とした。先発の山本由伸投手（28）は7回1安打無失点の好投で、メジャー自己最多を更新する14勝目をマーク。5年連続となる地区優勝に向けての優勝マジックは「2」となった。

慈善活動や人道支援に尽力した伝説の名選手、ロベルト・クレメンテ氏の功績を称える「ロベルテ・クレメンテ・デー」。左胸に背番号21のワッペンを着けてマウンドに上がった山本は立ち上がり、珍しく制球に苦しんだ。

先頭のホルヘにストレートの四球を与えると、続くデラクルスにもカウント0-1から4球連続ボールで2者連続四球。ペースをつかむ前に無死一、二塁のピンチを招いたが、即座に修正。3番・スチュワートを内角高め96.2マイル（約154.8キロ）直球で投飛に打ち取ると、続くブルデーをスプリットで右飛。2死二、三塁まで局面を進めたが、最後はスアレスを96.1マイル（約154.7キロ）外角直球で三ゴロに仕留めてスコアボードに「0」を入れた。

味方が先制した直後の2回からは本来の安定感を取り戻した。2回は13球で3者凡退。3回2死からデラクルスに初安打を浴びたが、以降は相手に付けいるスキさえ与えなかった。

3回2死二塁の場面から13人連続アウトと、淡々と回を重ねた。2回を終えた時点で昨年の173回2/3を上回り、メジャーでは自己最多となる174投球回を記録。危なげなく7回を投げ抜き、投球回を179にまで伸ばした。

レッズとは2試合続けての対戦となった。安定感抜群の投球で、今季27試合目の登板で21度目のクオリティースタート（QS＝6投球回以上、自責点3以内）を記録。盤石の内容で7回を投げ切り、チームが勝つ確率を最大限に高めた。

打線は2回1死一、二塁、フェドゥシアの中前打で先制すると、3回2死一塁からはT・ヘルナンデスが左越え15号2ランで加点。3-0の7回1死からはフリーランドの4号ソロと着実に加点した。

4併殺はあったが、エースの好投と効果的な加点で危なげなく勝利を収めたドジャース。5年連続の地区優勝は秒読み段階。3年連続ワールドシリーズ制覇に向けても、確実に状態を上げてきた。