ごちゃつく車内をスッキリ！プチプラアイテムで叶える収納術＆おしゃれ空間への改造法
YouTubeチャンネル「yukari home 暮らし プチプラ購入品」が「【100均・プチプラ】車内整理して淡色デコレーション🧸🌼大量の購入品紹介を実際に使う✊」と題した動画を公開しました。動画では、長年乗っている愛車を、SHEINやセリア、楽天のプチプラアイテムを使って可愛らしく整理整頓する様子が収められています。
yukariさんは「車の中も気分が上がる空間にしたらどうだろう？」と思い立ち、Pinterestで見つけたおしゃれな車内インテリアを参考にデコレーションを決意。まずは長年溜まった汚れを掃除機やクロスで綺麗にすることからスタートしました。
今回のデコレーションのテーマは「クマさんとお花」で、カラーは「ベージュとホワイト」に統一しています。SHEINで購入したアイテムとして、お花モチーフのエアコン吹き出し口用装飾クリップや、パイロット風のゴーグルをつけたクマちゃんのぬいぐるみ、ぽこぽこ素材のリボン型ヘッドレストクッションなどを紹介。可愛らしいカー用品の数々にテンションが上がる様子を見せています。
また、実用的な収納・快適アイテムも充実しています。SHEINのシート隙間収納ボックスや、セリアのグローブボックス用仕切り、楽天の多機能車シートポケットを活用し、小物をすっきりと整理。さらに、触り心地の良いハンドルカバーや、セラミックコーティングのストロー付きタンブラーなどを取り入れ、運転中の快適さを高める工夫も凝らされています。
終盤では、実際の車内にアイテムを配置していく様子や完成後の車内ツアーが披露され、殺風景だった車内が一気に温かみのあるおしゃれな空間へと生まれ変わりました。
毎日の運転や車での待ち時間も、お気に入りの空間に整えることで心地よい時間へと変わりそうです。車内の整理整頓やインテリアのイメージチェンジを考えている方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
yukariさんは「車の中も気分が上がる空間にしたらどうだろう？」と思い立ち、Pinterestで見つけたおしゃれな車内インテリアを参考にデコレーションを決意。まずは長年溜まった汚れを掃除機やクロスで綺麗にすることからスタートしました。
今回のデコレーションのテーマは「クマさんとお花」で、カラーは「ベージュとホワイト」に統一しています。SHEINで購入したアイテムとして、お花モチーフのエアコン吹き出し口用装飾クリップや、パイロット風のゴーグルをつけたクマちゃんのぬいぐるみ、ぽこぽこ素材のリボン型ヘッドレストクッションなどを紹介。可愛らしいカー用品の数々にテンションが上がる様子を見せています。
また、実用的な収納・快適アイテムも充実しています。SHEINのシート隙間収納ボックスや、セリアのグローブボックス用仕切り、楽天の多機能車シートポケットを活用し、小物をすっきりと整理。さらに、触り心地の良いハンドルカバーや、セラミックコーティングのストロー付きタンブラーなどを取り入れ、運転中の快適さを高める工夫も凝らされています。
終盤では、実際の車内にアイテムを配置していく様子や完成後の車内ツアーが披露され、殺風景だった車内が一気に温かみのあるおしゃれな空間へと生まれ変わりました。
毎日の運転や車での待ち時間も、お気に入りの空間に整えることで心地よい時間へと変わりそうです。車内の整理整頓やインテリアのイメージチェンジを考えている方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
100均・プチプラ購入品紹介/ゆる収納・片づけ 高見えなもの、コスパ良いものを探すのが好きなアラフォー主婦のyukariです🪽🫧学生の頃からYouTubeを見るのが大好きで、2019年8月から独学で動画編集を学びYouTube投稿を始めました📹✨ 完璧主義なのかズボラなのか…すぐにリバウンドしてしまうけど、その度にプチプラアイテムを使って片付けたり整理整頓したりしてます！その様子や使ったアイテムを中心に動画にしていますので、よかったら参考にしてください🙇♀️ 🆕サブチャンネルでアップしていた2人の男の子を育てるかっか（母）としての日常vlogは、今後はメンバーシップ限定で投稿していくことにしました👶🏻👦🏻🤍⋆͛🏡⋆* ▽お仕事のお問い合わせ yukarioforbiz@gmail.com ※このチャンネルは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です
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