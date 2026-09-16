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100均・プチプラ購入品紹介/ゆる収納・片づけ 高見えなもの、コスパ良いものを探すのが好きなアラフォー主婦のyukariです🪽🫧学生の頃からYouTubeを見るのが大好きで、2019年8月から独学で動画編集を学びYouTube投稿を始めました📹✨ 完璧主義なのかズボラなのか…すぐにリバウンドしてしまうけど、その度にプチプラアイテムを使って片付けたり整理整頓したりしてます！その様子や使ったアイテムを中心に動画にしていますので、よかったら参考にしてください🙇‍♀️ 🆕サブチャンネルでアップしていた2人の男の子を育てるかっか（母）としての日常vlogは、今後はメンバーシップ限定で投稿していくことにしました👶🏻‪‪👦🏻🤍⋆͛🏡⋆* ▽お仕事のお問い合わせ yukarioforbiz@gmail.com ※このチャンネルは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です