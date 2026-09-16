「答えは明確」吉田正尚、復帰してもPS落選か　現地メディアが断言「ロースターから外れるべき」

レッドソックス の 吉田正尚 は、左太もも裏の張りのため負傷者リスト（IL）入りとなり1か月が経過した。現在もコンディションの回復には至っておらず、今季中の復帰は困難との見方も伝えられている。

一方、ガスパー、ソガードにはそれぞれの打撃に関しては、吉田と「同程度」と評価。加えて、2人とも内外野を守ることができる守備スキルも擁しており、同メディアは「ヨシダよりも優先させるべき」と繰り返す。

それらの理由とともに、現在のチームは外野と指名打者が“過密状態”であるとも指摘し、「答えは明確だろう。たとえヨシダが健康を取り戻したとしても、この10月はプレーオフのロースターから外れるべきだ」などと綴っている。

復帰への道のり、そしてその先のポストシーズンのロースター入りも厳しい状況にある吉田。やはり、メジャー4年目のシーズンはこのまま幕を閉じてしまうのだろうか。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]