勝てない。それでもマジックだけは減る--。阪神は１５日、中日戦（甲子園）に１-４で敗れ、今季ワーストの７連敗を喫した。２位・巨人も３連敗し、優勝マジックが「１４」に減ったことだけが救い。だが、チーム状態はどん底だ。

勝敗を分けたのは１-１の６回だった。藤川球児監督（４６）は４番手に石井大智投手（２９）を投入。昨季、５０試合連続無失点のプロ野球新記録を樹立した右腕を同点で送り込む判断自体は、理にかなっていた。

ところが、その切り札が裏目に出る。石井は一死後、細川に四球を与え、４番のサノーに左越えの決勝２ランを被弾。実に５３試合ぶりの失点となった。

試合後、藤川監督は石井投入の意図を問われた。６回というイニングの区切りなのか、相手の上位打線をにらんだ起用だったのか。その答えは「６回だからです」。敗戦直後で動揺もあったのかもしれない。ただ、相手打線との兼ね合いではなく、イニングで決めたという回答は説明になっていない。

なおさら惜しまれるのが直前の５回だ。森下が６１イニングぶりの適時打を放ち、チームも３４イニングぶりに得点。ようやく１-１に追いつき、重苦しい空気を振り払った直後だった。それだけに、次の回で流れを手放した采配には明確な意図を聞きたくなる。

打線についても指揮官は「自分たちに制限をかけながらする野球の中ですから、思い切りが薄れたりする苦しさもあると思いますけど」と説明した。額面通りなら、優勝目前の重圧でナインが萎縮していることを認めたとも取れる。

では、その〝制限〟を外し、思い切って戦わせるのは誰の役目なのか--。ＳＮＳでは虎党の不満が噴き出し「解任要望」といった過激な言葉まで並ぶ状況となっている。

昨季の独走優勝時にも交流戦で７連敗はあった。だが、セ・リーグ球団相手の同一カード３連敗は今季初。甲子園で中日に３連勝を許すのも１９９８年７月以来、２８年ぶりだ。

最悪の状況をどう打破するのか。現役時代、窮地で最も頼りにされた〝球児〟が、今度は虎将として泥沼からチームを救い出せるか。その真価が問われている。