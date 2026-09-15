鹿島がACLE初戦で圧巻のゴールラッシュを披露した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　鹿島アントラーズがアジアの舞台で圧巻のゴールラッシュを披露した。

　鹿島は９月15日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第１節で、オーストラリアニューカッスル・ジェッツとホームで対戦した。

　リーグ戦では３連敗中と苦しい状況にある鹿島だが、この日は序盤から主導権を掌握。怒涛の攻撃で相手ゴールに襲いかかった。

　まずは11分、高い位置でのボール奪取を起点に、チャヴリッチが右足で鮮やかなシュートを突き刺して先制。さらに16分、スルーパスに抜け出したチャヴリッチが冷静に仕留めてリードを広げる。

　勢いは止まらない。19分にはオウンゴールで３点目を奪うと、40分には徳田誉がネットを揺らして４－０。わずか２分後の42分には、チャヴリッチがこの日３点目を決め、前半だけでハットトリックを達成した。
 
　５点の大量リードで迎えた後半も鹿島の攻撃陣は容赦なし。56分に徳田が自身２点目をマークすると、73分には途中出場の田川亨介もゴールを奪った。79分に１点を返されたものの、最後まで危なげなく試合を進めた。

　終わってみれば７－１。この大勝劇には、SNS上のファンも驚きを隠せない。「鹿島さんどうした？」「やりすぎでしょ…」「容赦ないな」「マジで強すぎない？」「野球してる」「サッカーの点差やないんよw」といった声が上がった。

　国内リーグでの鬱憤を晴らすかのような７発。鹿島が初戦から強烈なインパクトを残した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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