「サッカーの点差やないんよ」鹿島が衝撃の７発！ 圧巻ゴールラッシュにSNS騒然「マジで強すぎない？」「容赦ないな」【ACLE】
鹿島アントラーズがアジアの舞台で圧巻のゴールラッシュを披露した。
鹿島は９月15日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第１節で、オーストラリアのニューカッスル・ジェッツとホームで対戦した。
リーグ戦では３連敗中と苦しい状況にある鹿島だが、この日は序盤から主導権を掌握。怒涛の攻撃で相手ゴールに襲いかかった。
まずは11分、高い位置でのボール奪取を起点に、チャヴリッチが右足で鮮やかなシュートを突き刺して先制。さらに16分、スルーパスに抜け出したチャヴリッチが冷静に仕留めてリードを広げる。
勢いは止まらない。19分にはオウンゴールで３点目を奪うと、40分には徳田誉がネットを揺らして４－０。わずか２分後の42分には、チャヴリッチがこの日３点目を決め、前半だけでハットトリックを達成した。
５点の大量リードで迎えた後半も鹿島の攻撃陣は容赦なし。56分に徳田が自身２点目をマークすると、73分には途中出場の田川亨介もゴールを奪った。79分に１点を返されたものの、最後まで危なげなく試合を進めた。
終わってみれば７－１。この大勝劇には、SNS上のファンも驚きを隠せない。「鹿島さんどうした？」「やりすぎでしょ…」「容赦ないな」「マジで強すぎない？」「野球してる」「サッカーの点差やないんよw」といった声が上がった。
国内リーグでの鬱憤を晴らすかのような７発。鹿島が初戦から強烈なインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】軌道が美しすぎる！ 鹿島チャヴリッチ、ACLE初戦で圧巻の先制弾！
鹿島は９月15日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第１節で、オーストラリアのニューカッスル・ジェッツとホームで対戦した。
リーグ戦では３連敗中と苦しい状況にある鹿島だが、この日は序盤から主導権を掌握。怒涛の攻撃で相手ゴールに襲いかかった。
まずは11分、高い位置でのボール奪取を起点に、チャヴリッチが右足で鮮やかなシュートを突き刺して先制。さらに16分、スルーパスに抜け出したチャヴリッチが冷静に仕留めてリードを広げる。
５点の大量リードで迎えた後半も鹿島の攻撃陣は容赦なし。56分に徳田が自身２点目をマークすると、73分には途中出場の田川亨介もゴールを奪った。79分に１点を返されたものの、最後まで危なげなく試合を進めた。
終わってみれば７－１。この大勝劇には、SNS上のファンも驚きを隠せない。「鹿島さんどうした？」「やりすぎでしょ…」「容赦ないな」「マジで強すぎない？」「野球してる」「サッカーの点差やないんよw」といった声が上がった。
国内リーグでの鬱憤を晴らすかのような７発。鹿島が初戦から強烈なインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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