「30超えたらババア」【夜職】の厳しい現実「オジの勘違いってヤバくない？」「風俗行く人は…」黒い本音が炸裂！
「じっくり聞いタロウ～スター近況㊙報告～」（毎週日曜深夜2時20分）。9月13日（日）の放送は「深夜の女子会 女たちの黒いホンネSP」をお届け！
【動画】「30超えたらババア」【夜職】の厳しい現実「オジの勘違いってヤバくない？」「風俗行く人は…」黒い本音が炸裂！
名古屋の高級キャバクラ「GLAMOROUS OVER」の伝説的キャバ嬢のあっすんさん(30)、「JUNGLE TOKYO GINZA」の元証券マンキャバ嬢のきこさん(31)、西麻布会員制高級ラウンジ嬢兼タレントの江藤アリアさん(25)、港区界隈のギャラ飲み嬢のりほさん(28)、タレントの二瓶有加(30)、元CAのJカップグラドルの風吹ケイ(27)、3時のヒロインのゆめっち(31)に、御意見番としてアレン様が加わった計8名が集結！ 綺麗事一切なしの黒いホンネが爆発した！
まずはこの問いに、5名が「許せない」に手を上げる。「許せる」派のきこさんは、「相手が孫正義さんなら、私が5番目でもありがとうございますという感じ」とあっさり(笑)。
アレン様は「お金って魅力が大きかった場合、モテる要因が増えるわけでしょ？ お金も魅力だから欲しいし、でも私だけを見てほしいは求めすぎだと思う」と持論を展開する。
「許せない」派のあっすんさんは「浮気する人は『俺は理性がないです』と言ってるようなもの！」ときっぱり。あっすんさんとりほさんは「浮気されたことがない」と言うが、アレン様は「気づいてないだけでありますよ！」と容赦ない(笑)。
そんな中、ゆめっちが「最近プロポーズされた」と告白。10年来の友人で、彼の恋愛経験も知っており、自分が相手のタイプではないことから「浮気するでしょ？」と聞いたそう。
すると男性はあっさり「する！」と答え、それが許せなくて断ったという。
さらにゆめっちは、「浮気はバレなかったらOKですか？」と質問を。
「お金をある程度家庭に入れてくれてたら、外でちょっと遊んでも言えないよね」（アレン様）
「風俗だったら浮気じゃないと思える」（二瓶）
「浮気ではないけど、（風俗に）行く男が好きじゃない」（あっすんさん）
と、さまざまな価値観が。仮に風俗に行ったとしても知りたくないので、パートナーの携帯の履歴などは見ないという意見が出るが、二甁は「見るものじゃないの？(笑)」と驚いていた。
アレン様は「女性のボーダーラインは35歳くらいかなと思っている」とコメント。
すると、32歳のきこさんから「世間的には35歳かもしれないけど、夜職的には毎日ババアチェンジと言われます」との告白が。あっすんさんも「前は23超えたらババアって言われた」とコメント。きこさんは、お客が若い子を口説いている姿を見ると、自分が20代だった頃を思い出すという。
あっすんさんは、「30代になったら、他に何か武器を持っていないときついかな」とも。二甁も「30歳はオバに見られる」と言い、“女性は30歳が1つの境目になる”という見方にみんなうなずいていた。
さらにあっすんさんは、「27歳くらいの時は『今が1番いい時』って言われるけど、30になるとババアって言われるから、女性はいい時期が短すぎる」と本音を。
逆に「男性のいい時期は広い」と話し、みんな納得するが、一方で「自分が若い」と勘違いしている男性も多いそう。
アリアさんは「(特にお客の場合)お金を持っているから自信がすごいんですよ！」、あっすんさんは「自分もオジ(40～50代)なのに、30代をババアと言ってくるのはキモすぎる！」と、オジに対する本音が炸裂！ りほさんも「20代前半の人がいいって指定してくる人はみすぼらしいオジ」と話していた。
【動画】「30超えたらババア」【夜職】の厳しい現実「オジの勘違いってヤバくない？」「風俗行く人は…」黒い本音が炸裂！
名古屋の高級キャバクラ「GLAMOROUS OVER」の伝説的キャバ嬢のあっすんさん(30)、「JUNGLE TOKYO GINZA」の元証券マンキャバ嬢のきこさん(31)、西麻布会員制高級ラウンジ嬢兼タレントの江藤アリアさん(25)、港区界隈のギャラ飲み嬢のりほさん(28)、タレントの二瓶有加(30)、元CAのJカップグラドルの風吹ケイ(27)、3時のヒロインのゆめっち(31)に、御意見番としてアレン様が加わった計8名が集結！ 綺麗事一切なしの黒いホンネが爆発した！
Q：結婚相手が金持ちなら浮気も許せる？
まずはこの問いに、5名が「許せない」に手を上げる。「許せる」派のきこさんは、「相手が孫正義さんなら、私が5番目でもありがとうございますという感じ」とあっさり(笑)。
アレン様は「お金って魅力が大きかった場合、モテる要因が増えるわけでしょ？ お金も魅力だから欲しいし、でも私だけを見てほしいは求めすぎだと思う」と持論を展開する。
「許せない」派のあっすんさんは「浮気する人は『俺は理性がないです』と言ってるようなもの！」ときっぱり。あっすんさんとりほさんは「浮気されたことがない」と言うが、アレン様は「気づいてないだけでありますよ！」と容赦ない(笑)。
そんな中、ゆめっちが「最近プロポーズされた」と告白。10年来の友人で、彼の恋愛経験も知っており、自分が相手のタイプではないことから「浮気するでしょ？」と聞いたそう。
すると男性はあっさり「する！」と答え、それが許せなくて断ったという。
さらにゆめっちは、「浮気はバレなかったらOKですか？」と質問を。
「お金をある程度家庭に入れてくれてたら、外でちょっと遊んでも言えないよね」（アレン様）
「風俗だったら浮気じゃないと思える」（二瓶）
「浮気ではないけど、（風俗に）行く男が好きじゃない」（あっすんさん）
と、さまざまな価値観が。仮に風俗に行ったとしても知りたくないので、パートナーの携帯の履歴などは見ないという意見が出るが、二甁は「見るものじゃないの？(笑)」と驚いていた。
Q：オジの勘違いってヤバくない？ 男性は何歳からオジ？ 女性は何歳からオバ？
アレン様は「女性のボーダーラインは35歳くらいかなと思っている」とコメント。
すると、32歳のきこさんから「世間的には35歳かもしれないけど、夜職的には毎日ババアチェンジと言われます」との告白が。あっすんさんも「前は23超えたらババアって言われた」とコメント。きこさんは、お客が若い子を口説いている姿を見ると、自分が20代だった頃を思い出すという。
あっすんさんは、「30代になったら、他に何か武器を持っていないときついかな」とも。二甁も「30歳はオバに見られる」と言い、“女性は30歳が1つの境目になる”という見方にみんなうなずいていた。
さらにあっすんさんは、「27歳くらいの時は『今が1番いい時』って言われるけど、30になるとババアって言われるから、女性はいい時期が短すぎる」と本音を。
逆に「男性のいい時期は広い」と話し、みんな納得するが、一方で「自分が若い」と勘違いしている男性も多いそう。
アリアさんは「(特にお客の場合)お金を持っているから自信がすごいんですよ！」、あっすんさんは「自分もオジ(40～50代)なのに、30代をババアと言ってくるのはキモすぎる！」と、オジに対する本音が炸裂！ りほさんも「20代前半の人がいいって指定してくる人はみすぼらしいオジ」と話していた。