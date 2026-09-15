今夜の『さんま御殿』M！LK曽野舜太の独自勉強法にさんま「イイじゃん」 寺田心は進路を真剣相談
今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）では、「インテリ軍団VS受験生のパパママ」を放送。M！LK・曽野舜太が独自の勉強法を披露するほか、リアル受験生・寺田心の真剣な進路相談に宇宙飛行士・野口聡一が“マジレス”する。
【写真】学習院大学卒のM!LK曽野舜太「失敗が一番勉強なんで」
最初のテーマ「ちょっと聞いて！受験生の親ならではの悩み」では、青木さやかの「大学に行きたいという希望はあるがやる気がない」など、さまざまな悩みが続出。金子貴俊が『世界の果てまでイッテQ！』のロケで世界各地の大自然を見てきた経験から、「自然と勉強を結び付けてアドバイスをしてしまう」と言うと、野口聡一は「子どもはそういう話を聞きたいと思う」と金子を称賛。自身の経験も交えながら、学歴がいかに役に立たないか、例を挙げて語る。河野玄斗も「モチベーションを上げるためのアドバイスはすごくいい」と同調しつつ、逆に“よくないアドバイス”についても説明する。山崎怜奈が両親から言われた“「勉強しろ」と言う理由”には、さんまも「それや！」と納得。金子も「今日帰って子どもにその話をします」と感銘を受けた様子を見せる。
一方、須藤理彩が、子どもが勉強しやすいように実践していることを明かすと、インテリ軍団からダメ出しされるのみならず、さんまも「それは嫌やな」と苦笑い。さらに、子どもからモチベーションアップのために提案されたことを明かすと、青木も「私もやっている」と心配そうに告白。これには野口が「絶対続かない」「やめていい」とアドバイスを送る。
トークテーマ「超おすすめ！（秘）オリジナル勉強法」では、「『これがいいらしい』という方法を片っ端から試した」（河野）、「200種類くらいの勉強法を試したと思います」（黒岩里奈）など、人によって合う勉強法が違うという話題に。これに親たちが「失敗もあるってことですよね」と不安を口にすると、曽野舜太が「失敗が一番勉強なんで」とキッパリ。さんまから「イイじゃん」とM！LKお決まりのポーズで褒められる。
また、河野が提唱する「3単語だけ勉強法」や、山崎が乃木坂46時代に培った勉強メンタルの鍛え方など、インテリ軍団が実践してきた勉強法にパパママたちは興味津々。しかし、そこで弁護士資格を持つ芸人・こたけ正義感が、河野ら“受験エリート”ならではの特性を指摘し、「騙されないで」とパパママたちに注意喚起する。野口は「今の話を聞きながら、NASAの教官から言われた言葉を思い出した」と、“勉強の4つのレベル”について語る。
金子が子どもの“推し活”についての悩みを明かす場面では、娘と一緒にM！LKの推し活をしている山口もえが「夫（爆笑問題・田中）が要らないくらい楽しいです」と言い出し、曽野が大慌て。その曽野は、“替え歌”や“リトル舜太”など独特な勉強法を発表するも、「そんなん試験に出るか！」（さんま）、「冗談聞いてる時間はないんですよ」（青木）と、何度もダメ出しされてしまう。
寺田心は、オープニングでさんまから8月のフィジークデビューについて「何してんねん」とイジられるものの、実際に受験を控えた高校3年生。動物たちを守る職業に就くため、2つの進路で迷っていることを明かすと、野口が「マジレスしていいですか」と真剣モードで寺田に向き合う。
ほかにも、気になる“AI”勉強法について、河野が「AIと壁打ちするのはいい」「AIに教えるのがすごくいい」と解説。“復習がやりやすいアプリ”など、今どきの勉強法についての情報も満載だ。
『踊る！さんま御殿!!』「インテリ軍団VS受験生のパパママ」は、日本テレビ系にて9月15日20時放送。
【写真】学習院大学卒のM!LK曽野舜太「失敗が一番勉強なんで」
最初のテーマ「ちょっと聞いて！受験生の親ならではの悩み」では、青木さやかの「大学に行きたいという希望はあるがやる気がない」など、さまざまな悩みが続出。金子貴俊が『世界の果てまでイッテQ！』のロケで世界各地の大自然を見てきた経験から、「自然と勉強を結び付けてアドバイスをしてしまう」と言うと、野口聡一は「子どもはそういう話を聞きたいと思う」と金子を称賛。自身の経験も交えながら、学歴がいかに役に立たないか、例を挙げて語る。河野玄斗も「モチベーションを上げるためのアドバイスはすごくいい」と同調しつつ、逆に“よくないアドバイス”についても説明する。山崎怜奈が両親から言われた“「勉強しろ」と言う理由”には、さんまも「それや！」と納得。金子も「今日帰って子どもにその話をします」と感銘を受けた様子を見せる。
トークテーマ「超おすすめ！（秘）オリジナル勉強法」では、「『これがいいらしい』という方法を片っ端から試した」（河野）、「200種類くらいの勉強法を試したと思います」（黒岩里奈）など、人によって合う勉強法が違うという話題に。これに親たちが「失敗もあるってことですよね」と不安を口にすると、曽野舜太が「失敗が一番勉強なんで」とキッパリ。さんまから「イイじゃん」とM！LKお決まりのポーズで褒められる。
また、河野が提唱する「3単語だけ勉強法」や、山崎が乃木坂46時代に培った勉強メンタルの鍛え方など、インテリ軍団が実践してきた勉強法にパパママたちは興味津々。しかし、そこで弁護士資格を持つ芸人・こたけ正義感が、河野ら“受験エリート”ならではの特性を指摘し、「騙されないで」とパパママたちに注意喚起する。野口は「今の話を聞きながら、NASAの教官から言われた言葉を思い出した」と、“勉強の4つのレベル”について語る。
金子が子どもの“推し活”についての悩みを明かす場面では、娘と一緒にM！LKの推し活をしている山口もえが「夫（爆笑問題・田中）が要らないくらい楽しいです」と言い出し、曽野が大慌て。その曽野は、“替え歌”や“リトル舜太”など独特な勉強法を発表するも、「そんなん試験に出るか！」（さんま）、「冗談聞いてる時間はないんですよ」（青木）と、何度もダメ出しされてしまう。
寺田心は、オープニングでさんまから8月のフィジークデビューについて「何してんねん」とイジられるものの、実際に受験を控えた高校3年生。動物たちを守る職業に就くため、2つの進路で迷っていることを明かすと、野口が「マジレスしていいですか」と真剣モードで寺田に向き合う。
ほかにも、気になる“AI”勉強法について、河野が「AIと壁打ちするのはいい」「AIに教えるのがすごくいい」と解説。“復習がやりやすいアプリ”など、今どきの勉強法についての情報も満載だ。
『踊る！さんま御殿!!』「インテリ軍団VS受験生のパパママ」は、日本テレビ系にて9月15日20時放送。