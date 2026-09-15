『告白』水野美紀、石黒賢らがクランクアップ！ かつら姿の田中要次「まさか、このシーンが最後になるとは（笑）」
松村北斗が主演するドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系／毎週土曜21時）。9月19日の最終回放送を前に、野瀬家と25年前の事件に関わってきた水野美紀、石黒賢、田中要次、丘みつ子、夙川アトム、丸山智己、谷恭輔、石山順征がそれぞれクランクアップを迎え、コメントが到着した。
【写真】田中要次は「ネット上ではふかわりょうくんみたいだって（笑）」というかつら姿で撮了！ クランクアップフォトギャラリー
25年前に起きた連続誘拐事件をきっかけに、雪村爽太（松村）と野瀬麻里子（岡崎紗絵）の現在にも次々と秘密が浮かび上がってきた本作。最終回を目前に控え、過去の事件と野瀬家をめぐる関係も大きく動いている。
麻里子の父で、「野瀬化粧品」社長・野瀬銀次郎を演じた石黒は、「居心地のいい現場でした」と撮影を振り返り、「暑い中、本当にご苦労様ですが、残りの撮影を頑張ってください」とスタッフへエールを送った。
25年前の連続誘拐事件の犯人・畑野悟を演じた田中は、過去パートで披露した印象的な髪型にも言及。「25年前という設定でこのかつらをかぶりました。イメージは映画『ノーカントリー』のハビエル・バルデムさんだったのですが、ネット上ではふかわりょうくんみたいだって（笑）」と明かし、「まさか、このシーンが最後になるとは（笑）」と笑顔で撮影を終えた。
銀次郎の秘書で、畑野によって監禁された浅井豪太役の夙川は、「最初にこのドラマのお話をいただいたときに、監禁されるかもということは聞いていて、もうちょっと生ぬるい監禁かと思っていたのですが、こんなにハードになるとは思っていませんでした（笑）」と、想像以上だった撮影を振り返った。それでも、「その方が張り合いがあって、楽しい撮影でした」と笑いを交えながら語り、浅井としての撮影を終えた。
9月19日放送の最終回では、25年間続いた片想いと、25年前の事件からつながる物語に終止符が打たれる。爽太と麻里子の恋はどんな結末を迎えるのか。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』最終回は、日本テレビ系にて9月19日21時放送。
キャストのクランクアップコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■水野美紀
暑い中、まだまだ撮影が続くと思いますので、体調に気を付けて最後まで完走してください。応援しています。ありがとうございま
した。
■石黒賢
居心地のいい現場でした。暑い中、本当にご苦労様ですが、残りの撮影を頑張ってください。
■田中要次
25年前という設定でこのかつらをかぶりました。イメージは映画「ノーカントリー」のハビエル・バルデムさんだったのですが、ネット上ではふかわりょうくんみたいだって（笑）。まさか、このシーンが最後になるとは（笑）。
■丘みつ子
この現場はものすごく明るかったです。私、こんな現場は初めてかな。あと少し、頑張ってください。
■夙川アトム
最初にこのドラマのお話をいただいたときに、監禁されるかもということは聞いていて、もうちょっと生ぬるい監禁かと思っていた
のですが、こんなにハードになるとは思っていませんでした（笑）。でも、その方が張り合いがあって、楽しい撮影でした。
■丸山智己
なんか僕が死んだ後にいろんなことが起こるらしくて、オンエアを楽しみにしています。暑いですけど、体調に気を付けて皆さん頑
張ってください。お疲れ様でした。
■谷恭輔
台風が来たり、暑かったり、寒かったり、あと、コウモリもいました（笑）。撮影が大変な中、いつも居心地のいい場所を作ってくださって、ここに来ることが本当に楽しみでした。
■石山順征
野瀬家にいることが多かったのですが、共演者の温かいみなさんと、すばらしいスタッフのみなさんと一緒にお仕事ができたことがすごくうれしいです。またみなさんと一緒に仕事ができるように頑張ろうと思います。
【写真】田中要次は「ネット上ではふかわりょうくんみたいだって（笑）」というかつら姿で撮了！ クランクアップフォトギャラリー
25年前に起きた連続誘拐事件をきっかけに、雪村爽太（松村）と野瀬麻里子（岡崎紗絵）の現在にも次々と秘密が浮かび上がってきた本作。最終回を目前に控え、過去の事件と野瀬家をめぐる関係も大きく動いている。
25年前の連続誘拐事件の犯人・畑野悟を演じた田中は、過去パートで披露した印象的な髪型にも言及。「25年前という設定でこのかつらをかぶりました。イメージは映画『ノーカントリー』のハビエル・バルデムさんだったのですが、ネット上ではふかわりょうくんみたいだって（笑）」と明かし、「まさか、このシーンが最後になるとは（笑）」と笑顔で撮影を終えた。
銀次郎の秘書で、畑野によって監禁された浅井豪太役の夙川は、「最初にこのドラマのお話をいただいたときに、監禁されるかもということは聞いていて、もうちょっと生ぬるい監禁かと思っていたのですが、こんなにハードになるとは思っていませんでした（笑）」と、想像以上だった撮影を振り返った。それでも、「その方が張り合いがあって、楽しい撮影でした」と笑いを交えながら語り、浅井としての撮影を終えた。
9月19日放送の最終回では、25年間続いた片想いと、25年前の事件からつながる物語に終止符が打たれる。爽太と麻里子の恋はどんな結末を迎えるのか。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』最終回は、日本テレビ系にて9月19日21時放送。
キャストのクランクアップコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■水野美紀
暑い中、まだまだ撮影が続くと思いますので、体調に気を付けて最後まで完走してください。応援しています。ありがとうございま
した。
■石黒賢
居心地のいい現場でした。暑い中、本当にご苦労様ですが、残りの撮影を頑張ってください。
■田中要次
25年前という設定でこのかつらをかぶりました。イメージは映画「ノーカントリー」のハビエル・バルデムさんだったのですが、ネット上ではふかわりょうくんみたいだって（笑）。まさか、このシーンが最後になるとは（笑）。
■丘みつ子
この現場はものすごく明るかったです。私、こんな現場は初めてかな。あと少し、頑張ってください。
■夙川アトム
最初にこのドラマのお話をいただいたときに、監禁されるかもということは聞いていて、もうちょっと生ぬるい監禁かと思っていた
のですが、こんなにハードになるとは思っていませんでした（笑）。でも、その方が張り合いがあって、楽しい撮影でした。
■丸山智己
なんか僕が死んだ後にいろんなことが起こるらしくて、オンエアを楽しみにしています。暑いですけど、体調に気を付けて皆さん頑
張ってください。お疲れ様でした。
■谷恭輔
台風が来たり、暑かったり、寒かったり、あと、コウモリもいました（笑）。撮影が大変な中、いつも居心地のいい場所を作ってくださって、ここに来ることが本当に楽しみでした。
■石山順征
野瀬家にいることが多かったのですが、共演者の温かいみなさんと、すばらしいスタッフのみなさんと一緒にお仕事ができたことがすごくうれしいです。またみなさんと一緒に仕事ができるように頑張ろうと思います。