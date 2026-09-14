さいたま市南区沼影で長く市民に愛された市営プールの“最後の夏”を描いたドキュメンタリー。と聞けば、いかにも地味なローカル記録映画と思いきや各国映画祭などでも高評価と漏れ聞きました。その理由を探ります！

今週のターゲット『沼影市民プール』

〈あらすじ・概要〉とある市営プールが“息を引き取る（営業終了する）まで”の49日間を、時にフィクションを交えて描くドキュメンタリー。存続を望む市民やプールで働くスタッフたちの姿から浮かび上がってくるものとは。太田信吾監督。80分。全国順次公開中。



『沼影市民プール』

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沼影市民プールが生まれたのは日本の高度経済成長期。「海なき市にプールを」という埼玉県浦和市民（当時）の要望で1971年に開設。人気は全長約100メートルのウォータースライダー。子どもから大人まで地域住民のレジャー、健康増進、憩いの場として52年もの間、愛されてきました。しかし、さいたま市は2023年度の終業を決定。その最後の営業シーズンを最終日（2023年8月31日）まで、カウントダウン形式で映したドキュメンタリー映画が本作です。

市民から終業を惜しまれ、反対運動も起きる中での廃止・解体強行、という筋書きのアウトラインからは、いわゆる「行政権力の横暴に対して告発する」展開を期待しがちで、実際そういう要素もあるといえばある（しかも、最後の最後にとんでもない事実がしれっと表示される）のですが、作品全体の印象はそうでもない。廃止を運命づけられたプールの内外で、人はどんな表情でどんなふうに生きて喋るのか、という観察が淡々と続くのです。

そしてここ、ちょっと検索すればわかる話ですが、実はゲイの皆様御用達のハッテン場として知る人ぞ知る存在で……、本作でも思いっきりその領域に踏み込みます。しかし！ 描写形態が実に印象深すぎる。前半にちらりと登場した常連っぽいおじさんの日常生活に突如ズームイン。全体がゆっくりとした正統派ドキュメンタリータッチで展開する中、そこだけ突然『東京物語』を彷彿とさせる小津安二郎人間劇風のキメキメのアングルに。さらにプールサイドで知り合った男性と、「（僕は）性的指向がそちらのほうで」と屈託なく笑うおじさん。まさかのハイセンスなモキュメンタリー展開！ 賛否分かれるでしょうけど、これは、正面からリアル開示しにくいデリケートかつ不可避な事案についての表現方法としてアリではないか？ と唸らせられます。とにかくこの点は、本作のインパクト大な特徴といえるでしょう。

また、監督のユーモアセンスが随所で光るのもポイント。日没後、マダム集団がキャッキャしながら屋内プール内でインタビューを受け、一人が天窓を指し「ここはお月様が出るとすごいわよ！」と言いますが、カメラが映すのは、月など全く見えぬ暗い空。別日に撮ればいいのに、と突っ込みたくなりますが、敢えて撮影しない。それはプールの廃止とともに失われた風景だと言わんばかり。

5章立ての構成は、アメリカの精神科医エリザベス・キューブラー＝ロスが提唱した、有名な「死の受容のプロセス」に沿ったもの。プールの終業を「死」と捉えて、（1）否認（2）怒り（3）取引（4）抑うつ（5）受容の流れで浮き彫りにしてゆきます。特に（5）の最終段階について、本当にちゃんと落着したといえるのかが重要です。つまり、「公共空間（サードプレイス）の消滅」の問題提起でもありますが、個人的には「ある重要な存在が割と唐突に消滅し、その前後、人々はそこそこ騒ぐけど、状況は変わらず、記憶は過去に吞み込まれてゆく」という、社会心理の大構造の穏やかな不気味さを浮き彫りにした印象が強く、そこが大いに推せるのです。

（マライ・メントライン／週刊文春 2026年9月17日号）