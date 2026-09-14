『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』入場者特典第5弾はナガノ描き下ろしイラスト＆まんが満載の「ひみつ本」
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、入場者特典第5弾として、9月19日より、原作者・ナガノ描き下ろしのイラストやまんがなど“秘密”コンテンツが満載の全52ページの冊子「ひみつ本」（数量限定）が配布されることが決定した。
【動画】OPテーマはハチワレ（CV：田中誠人）が歌唱 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ノンクレジットver.OP映像
イラストレーターのナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。7月24日に公開となり、公開から52日（9月13日まで）で興行収入146.6億円、観客動員数1000万人を記録している。
入場者特典第5弾となる「ひみつ本」には、ナガノが“セイレーン編”構想時に描いていた＜ストーリーイラスト＞を掲載。映画公式HPに掲載されているナガノのロングインタビューに登場する“セイレーンの代わりに「あのこ」を配置していた”“ヒトハとフタバは顔もセリフもあった”というエピソードの元となったイラストが見られるかも？
さらに、同ロングインタビューにある“島二郎とオデの取っ組み合いの喧嘩”が現実に。＜オデと島＞というタイトルのまんがの掲載も決定した。その他にも、「ひみつ本」のためにナガノが描き下ろしたエッセイ＜むちゃうま日記＞も掲載されており、まさに秘密のコンテンツが満載の激レア本が誕生。「ひみつ本」は数量限定で9月19日より全国の上映館で配布開始となる。
さらに、本作の公式LINEスタンプが登場。セイレーン編で描かれるちいかわたちのさまざまな表情や、印象的なセリフを楽しめるスタンプをラインナップ。静止画に加え、アニメーションやボイス・サウンド付きのスタンプも登場し、日常のトークをちいかわたちが楽しく彩る。第1弾・静止画スタンプは9月15日11時、第2弾・アニメーション／ボイス・サウンド付きスタンプは9月17日11時から販売開始。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。
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イラストレーターのナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。7月24日に公開となり、公開から52日（9月13日まで）で興行収入146.6億円、観客動員数1000万人を記録している。
さらに、同ロングインタビューにある“島二郎とオデの取っ組み合いの喧嘩”が現実に。＜オデと島＞というタイトルのまんがの掲載も決定した。その他にも、「ひみつ本」のためにナガノが描き下ろしたエッセイ＜むちゃうま日記＞も掲載されており、まさに秘密のコンテンツが満載の激レア本が誕生。「ひみつ本」は数量限定で9月19日より全国の上映館で配布開始となる。
さらに、本作の公式LINEスタンプが登場。セイレーン編で描かれるちいかわたちのさまざまな表情や、印象的なセリフを楽しめるスタンプをラインナップ。静止画に加え、アニメーションやボイス・サウンド付きのスタンプも登場し、日常のトークをちいかわたちが楽しく彩る。第1弾・静止画スタンプは9月15日11時、第2弾・アニメーション／ボイス・サウンド付きスタンプは9月17日11時から販売開始。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。