100歳の柴犬さんの驚きの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万3000回再生を突破し、「なんて頼もしいの」「感動しました」「柴飼いの希望の星」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：人間の年齢で『100歳』になったスーパーハイシニア犬→お年寄りとは思えない『元気な光景』】

元気すぎるご長寿犬にビックリ！

Instagramアカウント「riko.wako.mama」の投稿主さんは、『リコ』ちゃん、『わこ』ちゃんという2匹の柴犬と暮らしています。今回の主役は、わこちゃん。

元保護犬だったというわこちゃんは、なんと21歳の誕生日を迎えたのだとか！人間の年齢にすると、なんと100歳。まさにスーパーハイシニアと呼べるご長寿わんこです。

そんなわこちゃんですが、年齢を感じさせないほど元気いっぱい。家の中を走り回るなど、まるで若い頃と変わらないわんぱくぶりを見せながら暮らしています。

21歳とは思えない軽やかな姿に、思わず驚かされてしまいますね。年齢に負けず、毎日をのびのびと楽しんでいることが伝わってきます。

リコちゃんとの穏やかな生活

もちろん、元気の源は遊びだけではありません。わこちゃんは食欲も旺盛で、食事からおやつまで、自分の力でしっかり食べているそうです。おいしそうに味わうときには、幸せそうな笑顔を見せることも。

さらに驚くことに、若いわんこと同じようにお散歩も楽しんでいます。お散歩は、わこちゃんにとって大切な楽しみのひとつなのだとか。

そして、もう1匹のご長寿犬・リコちゃんも18歳11ヶ月。仲良く一緒に暮らす2匹の姿からは、穏やかで幸せな毎日が伝わってくるのでした。

この投稿には「21歳のお誕生日おめでとうございます」「ギネス記録になりそう！！」「穏やかな毎日を重ねていってね」などの温かなコメントが寄せられています。

わこちゃん＆リコちゃんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「riko.wako.mama」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「riko.wako.mama」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。