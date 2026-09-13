「大失態だ」「悲惨なスタート」日本人四銃士を擁するドイツ名門がまさかの最下位。０－５惨敗で開幕３連敗、“３・12”に現地メディアは辛辣。指揮官は電撃解任「チームは崩壊」
現地９月12日、ブンデスリーガの第３節で、町野修斗、板倉滉、橋岡大樹、宇野禅斗の日本人四銃士を擁するドイツの名門ボルシアMGは、鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁が所属するフライブルクとアウェーで対戦。０－５の惨敗を喫した。
板倉が先発、町野が途中出場となったアウェーチームは、23分に先制を許すと、その６分後にも被弾。52分にキャプテンでエースのティム・クラインディーンストが２枚目のイエローカードで退場となったのも響き、その後に３点を追加された。
これで、開幕３連敗で３得点12失点の惨状に、現地メディアも容赦ない。『SPORT1』は「大失態だ」と糾弾している。
「ボルシアBGはフライブルク相手に完敗を喫した。ティム・クラインディーンストが退場処分を受けると、チームは崩壊。オイゲン・ポランスキ監督の今後はどうなるのだろうか」
「ボルシアMGは、ブンデスリーガ開幕から悲惨なスタートを切った。未だ無敗の宿敵フライブルクに０－５で完敗を喫し、クラブ史上２度目となる開幕３試合を終えて勝点ゼロという結果となった」
同メディアは「攻撃面で全く見せ場を作れず、プレーの連係もほとんど見られなかった」と酷評を続けた。
翌13日、クラブはオイゲン・ポランスキの解任を発表。新体制で巻き返しを図ることになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バックスピンを掛けた？ 鈴木彩艶の超絶フィード
板倉が先発、町野が途中出場となったアウェーチームは、23分に先制を許すと、その６分後にも被弾。52分にキャプテンでエースのティム・クラインディーンストが２枚目のイエローカードで退場となったのも響き、その後に３点を追加された。
「ボルシアBGはフライブルク相手に完敗を喫した。ティム・クラインディーンストが退場処分を受けると、チームは崩壊。オイゲン・ポランスキ監督の今後はどうなるのだろうか」
「ボルシアMGは、ブンデスリーガ開幕から悲惨なスタートを切った。未だ無敗の宿敵フライブルクに０－５で完敗を喫し、クラブ史上２度目となる開幕３試合を終えて勝点ゼロという結果となった」
同メディアは「攻撃面で全く見せ場を作れず、プレーの連係もほとんど見られなかった」と酷評を続けた。
翌13日、クラブはオイゲン・ポランスキの解任を発表。新体制で巻き返しを図ることになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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