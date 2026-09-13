「スタイルも脚も細すぎ」板野友美、黒タイツの秋コーデショット 「アンチに負けるな」激励も
元AKB48でタレントの板野友美が、自身のInstagramを更新し、黒タイツが映える秋コーデ姿を公開している。
【写真】板野友美が「スタイル抜群」 産後と思えない細さ 水着姿も
板野は自身が運営するブランド「Rosy luce」のトップスとスカートをまとい、プラダのブーツを着用して街頭でポーズを撮る写真を公開している。
コメント欄には「ともちんスタイルも脚も細すぎ」「ヤバい、マジでヤバすぎるくらい世界一超かわいい」「ほんとにともちん黒似合います」「かわいい」といった声のほか、「アンチに負けるな」「メンタル強い」「色々大変だけど頑張りすぎずに頑張って下さいね」「無理しないでね」といった激励の声も届いている。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告。仲睦まじい家族の様子をSNSに度々投稿している。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）、YouTube（@tomochube0703）
【写真】板野友美が「スタイル抜群」 産後と思えない細さ 水着姿も
板野は自身が運営するブランド「Rosy luce」のトップスとスカートをまとい、プラダのブーツを着用して街頭でポーズを撮る写真を公開している。
コメント欄には「ともちんスタイルも脚も細すぎ」「ヤバい、マジでヤバすぎるくらい世界一超かわいい」「ほんとにともちん黒似合います」「かわいい」といった声のほか、「アンチに負けるな」「メンタル強い」「色々大変だけど頑張りすぎずに頑張って下さいね」「無理しないでね」といった激励の声も届いている。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告。仲睦まじい家族の様子をSNSに度々投稿している。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）、YouTube（@tomochube0703）