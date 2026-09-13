【きっとモノを捨てたくなる】断捨離を1年続けて実感した7つのスゴイ効果とは？
YouTubeチャンネル「asukaのシンプルライフ」が
「【きっとモノを捨てたくなる！】断捨離のスゴイ効果、7つ紹介します。」と題した動画を公開しました。
動画では、asukaさんが断捨離を始めてから1年間で感じた「7つのスゴイ効果」について、
具体的なエピソードとともに紹介しています。
asukaさんは断捨離の効果として、
まず【時間にゆとりができた】ことを挙げました。
以前は「あれがない、これがない」と探し物から1日がスタートし、
着る服を考えるのにも、毎朝クローゼットの前で10分以上悩むこともあったといいます。
しかし、モノが減ったことで動線が短くなり、「掃除や片づけが驚くほどラクになりました」と語りました。
服選びの時間も短縮され、浮いた時間を自分の好きなことに使えるようになったそうです。
さらに【浪費癖が治った】という効果も紹介しています。
自分の好きな傾向がわかるようになり、
「これって本当に好き？似合う？必要？長く使える？」と
自然に考えるようになった結果、衝動買いがゼロに。
「『買う＝増える』という感覚がちゃんと残ってるから、『増やすこと』に慎重にもなっています」と心境の変化を明かしました。
また、インドア派だったにもかかわらず
【行動力が上がった】といい、「気合いが不要になり思い立ったときにすぐ動けるようになりました」とフットワークが軽くなったことを報告。
部屋が整理されたことで【小さな幸せに敏感になった】とも語り、
何気ない時間に幸せを感じる瞬間が増えたと振り返っています。
モノを減らすことで、部屋だけでなく自分自身の内面や行動にも良い変化をもたらす断捨離。
日々の生活に余裕を持ちたい方や、暮らしを見直したい方は、動画を参考に始めてみてはいかがでしょうか。
「【きっとモノを捨てたくなる！】断捨離のスゴイ効果、7つ紹介します。」と題した動画を公開しました。
動画では、asukaさんが断捨離を始めてから1年間で感じた「7つのスゴイ効果」について、
具体的なエピソードとともに紹介しています。
asukaさんは断捨離の効果として、
まず【時間にゆとりができた】ことを挙げました。
以前は「あれがない、これがない」と探し物から1日がスタートし、
着る服を考えるのにも、毎朝クローゼットの前で10分以上悩むこともあったといいます。
しかし、モノが減ったことで動線が短くなり、「掃除や片づけが驚くほどラクになりました」と語りました。
服選びの時間も短縮され、浮いた時間を自分の好きなことに使えるようになったそうです。
さらに【浪費癖が治った】という効果も紹介しています。
自分の好きな傾向がわかるようになり、
「これって本当に好き？似合う？必要？長く使える？」と
自然に考えるようになった結果、衝動買いがゼロに。
「『買う＝増える』という感覚がちゃんと残ってるから、『増やすこと』に慎重にもなっています」と心境の変化を明かしました。
また、インドア派だったにもかかわらず
【行動力が上がった】といい、「気合いが不要になり思い立ったときにすぐ動けるようになりました」とフットワークが軽くなったことを報告。
部屋が整理されたことで【小さな幸せに敏感になった】とも語り、
何気ない時間に幸せを感じる瞬間が増えたと振り返っています。
モノを減らすことで、部屋だけでなく自分自身の内面や行動にも良い変化をもたらす断捨離。
日々の生活に余裕を持ちたい方や、暮らしを見直したい方は、動画を参考に始めてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
❝モノを減らして部屋と心に余白を❞ ミニマリストを目指す、ゆるミニマリスト。 夫と1才息子と３人暮らし🏠 ミニマルライフに憧れながらも 好きは減らしたくない。 お洒落を諦めたくない。 カラフルで柄のあるものも楽しみながら ゆるく整えていく日々。 暮らしの工夫や愛用品、 手放したものや迎えたもの、 シンプルな思考を発信しています𓅯 𓂃 Instagram 日々の様子や撮影の裏側、暮らしのヒントを公開しています。 𓂃 楽天ROOM お気に入りの愛用品を紹介。 毎週土曜18:00更新🔔 (月に一度、＋1動画をアップするときもあります🎥) ぜひチャンネル登録をしてお待ちください♩
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