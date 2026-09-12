敵地での宿敵対決で9回1死から沈黙、8月に復帰した2番打者に厳しい視線

【MLB】ヤンキース 6ー4 メッツ（日本時間12日・ニューヨーク）

高給取りとしての責任はどこへ……。メッツのフアン・ソト外野手が11日（日本時間12日）、敵地ヤンキースタジアムで行われた「サブウェイシリーズ」に「2番・左翼」で先発出場し、怠慢走塁が批判の的となっている。敗戦を招く併殺打に打ち取られ、必死さが見られない走りっぷりにファンは「財布が重すぎて」「セーフになれたかもしれない。クレイジーだ!!」などと不満を露わにしている。

2点を追う9回1死一塁の勝負所で打席に立ったソト。4球目の低めスプリットを引っ掛け、打球は一塁方向へのゴロとなった。ヤンキースのポール・ゴールドシュミット内野手が捕球して二塁へ送球し、遊撃手ジョージ・ロンバードJr.内野手が一塁へ転送。ソトは二塁送球の瞬間を目視しながらも出塁しようと必死になる様子はなく、併殺が完成してあっけなく試合終了となった。

ソトは2024年オフにドジャースの大谷翔平投手を上回る15年総額7億6500万ドル（約1175億円）という超大型契約を結びメッツに加入。7月後半に左ふくらはぎ痛で負傷者リスト入りし8月後半に復帰したスター外野手は、今季24本塁打59打点、打率.274、OPS.918と、試合に出場すれば高水準のパフォーマンスをしている。とは言え、今回の走塁を米メディア「ジョムボーイ・メディア」の専門アカウント「トーキン・ヤンクス」が動画で公開したことで物議を醸した。

勝敗を左右する場面で見せた無気力な走塁に対し、ネット上のファンは紛糾。SNS上には「フアン・ソトの8億ドル級の全力疾走」「財布が重すぎて走れないんだよ」「まったくやる気のない男だ」「ポケットに7億6500万ドルも入っていたら、一塁まで走るのも大変だよな」「全力で走ればセーフだったかもしれない打球なのに、最後まで走り切りもしなかった」「金で買える最高の併殺打だな!!（笑）」と皮肉交じりに嫌味の声が並んだ。（Full-Count編集部）