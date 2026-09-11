ドジャース専門サイト「ドジャース・ネーション」は１０日（日本時間１１日）に今オフにＦＡになるタリク・スクバル投手（２９）がドジャースと５億ドル（約７７２億円）で契約する可能性があると報じた。

昨年まで２年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞しているスクバルは今オフのＦＡ市場で最大の目玉だ。ただ、１２月１日（同２日）に労使協定が失効し、ロックアウトの可能性が高いため、交渉は容易ではないだろう。

同サイトは米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パサン記者の見解を紹介した。

「（契約の）金額は莫大なものになるだろう。スクバルは１１月に３０歳になるが、３０歳以上の投手がフリーエージェントでスティーブン・ストラスバーグの２億４５００万ドル（７年契約・約２６７億円＝当時）を超える金額を受け取った例は１度もないことを忘れてはならない」と前置きするとこう続けている。

「サラリーキャップがなければその倍の金額を得られる可能性がある。その規模の契約は、少なくとも１０年間の契約になるだろう。彼の年齢を考えるとそのような長期契約に難色を示すかもしれない。しかし、だれかが法外な金額を払うだろう」

１０年総額５億ドルはドジャースの山本由伸投手（２８）の１３年総額３億２５００万ドル（約４６２億円＝当時）を抜いて投手最高額だ。同サイトはそんな超大型契約を結べるのはドジャースだけだと主張する。

「ドジャースは資金を惜しまずベテラン選手を大事にすることで知られている。特に（世界一の）タイトル防衛に重要な役割を果たす選手には惜しみなく資金を投入する。３連覇が実現すればスクバルが他球団に移籍するのは難しいだろう。ドジャースは入札合戦で負けるわけにはいかないし、健康上の問題でもない限り、契約する動機を持っている」

米メディアはメッツの参戦を予想しており、激しい札束合戦が展開するのは間違いない。新労使協定の交渉が難航し、ロックアウト突入が確実視される中、現労使協定の期間内で決着する短期決戦の可能性もある。