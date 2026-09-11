大森元貴、第1回レコ大受賞歌手・水原弘役 『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』で「黒い花びら」熱唱
俳優の岡田准一、松坂桃李、仲野太賀が共演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）に、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が出演することが発表された。「第1回日本レコード大賞」受賞曲「黒い花びら」を歌った昭和のスター、水原弘を演じる。あわせて、最新予告映像も解禁された。
【動画】映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』最新予告映像
本作は、1963年に米ビルボードチャートで3週連続1位を獲得した「上を向いて歩こう」の誕生秘話を、事実に基づくフィクションとして映画化。作曲家の中村八大、作詞家の永六輔、歌手の坂本九による「689（ろくはちきゅう）トリオ」の青春、友情、挑戦を描く。監督は『ラーゲリより愛を込めて』『少年と犬』などの瀬々敬久。
天才ジャズピアニストと称され、後に「明日があるさ」「こんにちは赤ちゃん」など数々の名曲を生み出した中村八大を岡田、相棒となる永六輔を松坂、坂本九を仲野が演じる。
ほかに、清野菜名、仲里依紗、土屋太鳳、上白石萌音、吉岡里帆、前野朋哉、こがけん、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子、幾田りららが出演。今回の大森の発表をもって、全キャストが出そろった。
大森が演じる水原は、中村と永が初めてコンビを組んで手がけた「黒い花びら」を歌い、1959年の第1回日本レコード大賞を受賞した歌手。大森自身もMrs. GREEN APPLEとして日本レコード大賞を3年連続で受賞しており、歴代の受賞者を演じることになった。
劇中では、水原の低音でダンディーな歌唱のニュアンスを取り入れながら、大森が「黒い花びら」を歌い上げる。大森と瀬々監督は、映画『ラーゲリより愛を込めて』（2022年）でMrs. GREEN APPLEが主題歌「Soranji」を担当して以来の縁があり、今回は友情出演となる。
大森は、水原について「声もダンディで、セクシーかつニヒルな素晴らしい歌手」と表現。当初は不安もあったというが、「自分の歌唱に通じる部分や当時のニュアンスを参考にし、歌そのものからヒントを得て本番に臨むことができました」と振り返った。
レコード大賞授賞式の撮影では、岡田がアドリブで手を差し伸べ、握手する場面もあったという。「フッと緊張が和らいで安心したのを覚えています」と明かし、瀬々監督から「いつものレコ大のように」と声をかけられたことにも触れ、「本当の授賞式と同じくらいの緊張感がありつつ、楽しんで撮影ができました」とコメントした。
瀬々監督は、初めてMrs. GREEN APPLEの楽曲を聴いた際、「そのメロディと歌声に今までにない青春感を感じた」と回想。今回の起用について「まさに時代を切り拓いていった新しい歌い手として、大森さんはピタリだと思いました」と説明する。
さらに、撮影現場での歌唱を「Mrs. GREEN APPLEとはまた違った、昭和歌謡の名残はありつつも今を感じる息吹が発せられて青春そのもの」と絶賛。「戦後から現代までを歌が駆け抜けていく瞬間。またしても時代が繋がったのです」と語っている。
最新予告は、中村がジャズの名曲「It Don't Mean a Thing」をピアノで軽快に演奏する場面から始まる。これまでに発表されたキャストが次々と登場し、最後には「上を向いて歩こう」が誕生する瞬間と、坂本九に扮した仲野の歌声を予感させる場面が映し出される。
■大森元貴（水原弘役）のコメント
水原弘さんは声もダンディで、セクシーかつニヒルな素晴らしい歌手ですので、最初は不安もありましたが、実際に『黒い花びら』を歌わせていただく中で、自分の歌唱に通じる部分や当時のニュアンスを参考にし、歌そのものからヒントを得て本番に臨むことができました。
現場では、レコード大賞授賞式の撮影中に岡田准一さんがアドリブで手を差し伸べて握手をしてくださり、フッと緊張が和らいで安心したのを覚えています。また、瀬々監督から『いつものレコ大のように』と声をかけていただいき、僕自身も受賞の経験がありますが、当日は本当の授賞式と同じくらいの緊張感がありつつ、楽しんで撮影ができました。劇場で映画を見るのを楽しみにしています！
■瀬々敬久監督のコメント
戦後日本を音楽の力で切り拓いていく三人の若者の物語、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』はまず青春映画にしたいと思いました。Mrs. GREEN APPLEの楽曲を初めて聞いた時もそのメロディと歌声に今までにない青春感を感じたのを覚えています。
映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌『Soranji』では戦争の主題を、全く新しい歌として今に繋げてもらえ、大森元貴さんという才能に更に驚かされました。中村八大と永六輔という二人の才能が出会って初めて生み出された『黒い花びら』、
まさに時代を切り拓いていった新しい歌い手として、大森さんはピタリだと思いました。
そして撮影現場での歌唱はMrs. GREEN APPLEとはまた違った、昭和歌謡の名残はありつつも今を感じる息吹が発せられて青春そのもの。戦後から現代までを歌が駆け抜けていく瞬間。またしても時代が繋がったのです。
その感激でアップ時には思わず強く大森さんの手を握り締めてしまいました。本当に感謝です。
■高明希プロデューサーのコメント
作曲・中村八大さんと、作詞・永六輔さんが、コンビで初めて作った曲「黒い花びら」。当時の人たちにとって、型にハマらない、センセーショナルな曲だったそうです。六八コンビの大切な始まりの曲だからこそ、現代で、新しいワクワクを提供し続ける大森元貴さんに担って頂きたい、と強く思い、オファーしました。
コロナ禍、気が滅入りそうなとき、気が付けばいつも「ケセラセラ」を口ずさんでいる自分が居ました。心の奥深くに浸透する大森さんの歌声で、「黒い花びら」を歌い上げたなら、今まで聴いたことのない、大森さんを体感できるのでは…！と、ワクワクし、実際、大森さんが歌う妖艶な「黒い花びら」が大好きになりました。短い出演シーンではありますが、この曲がのろしとなり、物語が立体的に走り出します。皆さんにも、劇場でぜひ、体感してほしいです。
大森さんにオファーしたのは、レコード大賞を2連覇する前でした。まさか、3連覇までするとは…！第1回レコード大賞に輝くこの役が、大森さんに引き寄せられたのかな、とも感じます。
大森元貴さんの解禁をもって、この映画の素晴らしいキャストが遂に出揃いました！この贅沢な座組で実現した、本格音楽映画を、是非、最高のサラウンドでご堪能ください！
【動画】映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』最新予告映像
本作は、1963年に米ビルボードチャートで3週連続1位を獲得した「上を向いて歩こう」の誕生秘話を、事実に基づくフィクションとして映画化。作曲家の中村八大、作詞家の永六輔、歌手の坂本九による「689（ろくはちきゅう）トリオ」の青春、友情、挑戦を描く。監督は『ラーゲリより愛を込めて』『少年と犬』などの瀬々敬久。
ほかに、清野菜名、仲里依紗、土屋太鳳、上白石萌音、吉岡里帆、前野朋哉、こがけん、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子、幾田りららが出演。今回の大森の発表をもって、全キャストが出そろった。
大森が演じる水原は、中村と永が初めてコンビを組んで手がけた「黒い花びら」を歌い、1959年の第1回日本レコード大賞を受賞した歌手。大森自身もMrs. GREEN APPLEとして日本レコード大賞を3年連続で受賞しており、歴代の受賞者を演じることになった。
劇中では、水原の低音でダンディーな歌唱のニュアンスを取り入れながら、大森が「黒い花びら」を歌い上げる。大森と瀬々監督は、映画『ラーゲリより愛を込めて』（2022年）でMrs. GREEN APPLEが主題歌「Soranji」を担当して以来の縁があり、今回は友情出演となる。
大森は、水原について「声もダンディで、セクシーかつニヒルな素晴らしい歌手」と表現。当初は不安もあったというが、「自分の歌唱に通じる部分や当時のニュアンスを参考にし、歌そのものからヒントを得て本番に臨むことができました」と振り返った。
レコード大賞授賞式の撮影では、岡田がアドリブで手を差し伸べ、握手する場面もあったという。「フッと緊張が和らいで安心したのを覚えています」と明かし、瀬々監督から「いつものレコ大のように」と声をかけられたことにも触れ、「本当の授賞式と同じくらいの緊張感がありつつ、楽しんで撮影ができました」とコメントした。
瀬々監督は、初めてMrs. GREEN APPLEの楽曲を聴いた際、「そのメロディと歌声に今までにない青春感を感じた」と回想。今回の起用について「まさに時代を切り拓いていった新しい歌い手として、大森さんはピタリだと思いました」と説明する。
さらに、撮影現場での歌唱を「Mrs. GREEN APPLEとはまた違った、昭和歌謡の名残はありつつも今を感じる息吹が発せられて青春そのもの」と絶賛。「戦後から現代までを歌が駆け抜けていく瞬間。またしても時代が繋がったのです」と語っている。
最新予告は、中村がジャズの名曲「It Don't Mean a Thing」をピアノで軽快に演奏する場面から始まる。これまでに発表されたキャストが次々と登場し、最後には「上を向いて歩こう」が誕生する瞬間と、坂本九に扮した仲野の歌声を予感させる場面が映し出される。
■大森元貴（水原弘役）のコメント
水原弘さんは声もダンディで、セクシーかつニヒルな素晴らしい歌手ですので、最初は不安もありましたが、実際に『黒い花びら』を歌わせていただく中で、自分の歌唱に通じる部分や当時のニュアンスを参考にし、歌そのものからヒントを得て本番に臨むことができました。
現場では、レコード大賞授賞式の撮影中に岡田准一さんがアドリブで手を差し伸べて握手をしてくださり、フッと緊張が和らいで安心したのを覚えています。また、瀬々監督から『いつものレコ大のように』と声をかけていただいき、僕自身も受賞の経験がありますが、当日は本当の授賞式と同じくらいの緊張感がありつつ、楽しんで撮影ができました。劇場で映画を見るのを楽しみにしています！
■瀬々敬久監督のコメント
戦後日本を音楽の力で切り拓いていく三人の若者の物語、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』はまず青春映画にしたいと思いました。Mrs. GREEN APPLEの楽曲を初めて聞いた時もそのメロディと歌声に今までにない青春感を感じたのを覚えています。
映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌『Soranji』では戦争の主題を、全く新しい歌として今に繋げてもらえ、大森元貴さんという才能に更に驚かされました。中村八大と永六輔という二人の才能が出会って初めて生み出された『黒い花びら』、
まさに時代を切り拓いていった新しい歌い手として、大森さんはピタリだと思いました。
そして撮影現場での歌唱はMrs. GREEN APPLEとはまた違った、昭和歌謡の名残はありつつも今を感じる息吹が発せられて青春そのもの。戦後から現代までを歌が駆け抜けていく瞬間。またしても時代が繋がったのです。
その感激でアップ時には思わず強く大森さんの手を握り締めてしまいました。本当に感謝です。
■高明希プロデューサーのコメント
作曲・中村八大さんと、作詞・永六輔さんが、コンビで初めて作った曲「黒い花びら」。当時の人たちにとって、型にハマらない、センセーショナルな曲だったそうです。六八コンビの大切な始まりの曲だからこそ、現代で、新しいワクワクを提供し続ける大森元貴さんに担って頂きたい、と強く思い、オファーしました。
コロナ禍、気が滅入りそうなとき、気が付けばいつも「ケセラセラ」を口ずさんでいる自分が居ました。心の奥深くに浸透する大森さんの歌声で、「黒い花びら」を歌い上げたなら、今まで聴いたことのない、大森さんを体感できるのでは…！と、ワクワクし、実際、大森さんが歌う妖艶な「黒い花びら」が大好きになりました。短い出演シーンではありますが、この曲がのろしとなり、物語が立体的に走り出します。皆さんにも、劇場でぜひ、体感してほしいです。
大森さんにオファーしたのは、レコード大賞を2連覇する前でした。まさか、3連覇までするとは…！第1回レコード大賞に輝くこの役が、大森さんに引き寄せられたのかな、とも感じます。
大森元貴さんの解禁をもって、この映画の素晴らしいキャストが遂に出揃いました！この贅沢な座組で実現した、本格音楽映画を、是非、最高のサラウンドでご堪能ください！