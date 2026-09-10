「最高な日でした」赤西仁インスタに同世代の大物女優が登場 ファン歓喜「華ありすぎて最高」
歌手の赤西仁が9日にInstagramを更新。女優の沢尻エリカとの2ショットを披露すると、ファンから「待ち望んでたツーショ」「華ありすぎて最高」といった反響が寄せられた。
【写真】芸能人オーラがすごい 赤西仁＆大物女優
赤西が「最高な日でした」と投稿したのは沢尻との2ショット。写真には笑顔でグラスを掲げる赤西に寄り添う沢尻の姿が収められている。投稿の中で赤西は「色々お仕事に対しての想いを共有できた日でした。いつか近いうち作品一緒にやりたいねって」とつづっている。
赤西と沢尻の2ショットに、ファンからは「待ち望んでたツーショすぎる」「イイねが押し足りないよぉぉ」「華ありすぎて最高」「え、推し2人！眼福すぎる」などの声が集まっている。
■赤西仁（あかにし じん）
1984年7月4日生まれ。東京都出身。2001年結成のKAT-TUNメンバーに選ばれると、2005年放送のドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）でブレイク。KAT-TUN脱退、事務所退所を経て国内外で俳優、歌手としての活動を展開。2025年にはライブの模様を収めた『JIN AKANISHI LIVE 2024 “WEEKEND”』をリリース。ドラマ『匿名の恋人たち』（Netflix）に出演した。
引用：「赤西仁」Instagram（@jinstagram_official）
【写真】芸能人オーラがすごい 赤西仁＆大物女優
赤西が「最高な日でした」と投稿したのは沢尻との2ショット。写真には笑顔でグラスを掲げる赤西に寄り添う沢尻の姿が収められている。投稿の中で赤西は「色々お仕事に対しての想いを共有できた日でした。いつか近いうち作品一緒にやりたいねって」とつづっている。
■赤西仁（あかにし じん）
1984年7月4日生まれ。東京都出身。2001年結成のKAT-TUNメンバーに選ばれると、2005年放送のドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）でブレイク。KAT-TUN脱退、事務所退所を経て国内外で俳優、歌手としての活動を展開。2025年にはライブの模様を収めた『JIN AKANISHI LIVE 2024 “WEEKEND”』をリリース。ドラマ『匿名の恋人たち』（Netflix）に出演した。
引用：「赤西仁」Instagram（@jinstagram_official）