「命よりも大事な学校ないじゃん」元教師が語る無理な登校の危険性…不登校35万人のこれが現実

「10年以上隠して生きるのが辛かった」元中学校教師が語る教員生活のリアルな現実

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群馬に移住して高校をつくる静岡の元中学校教師 通信制高・専門学校教員 日本一バズってる現役教師YouTuber（総Fw78万人超）📚 著書4冊 不登校支援『新時代スクール』経営 LGBT🌈ゲイ 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。