「親が知らないと損をする」大学入試の現状。「一般入試のガチンコ勝負で入った生徒の方が今は少数派」という驚きの事実
YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「保護者がコレ知らないと子どもが受験で損します」と題した動画を公開した。動画では、元高校教師のすぎやま氏が、現代の大学入試における意外な現状と、これからの時代に必要な受験戦略について解説している。
すぎやま氏はまず、文部科学省のデータに触れ、2025年度に大学に入った学生のうち、総合型選抜と学校推薦型選抜で入った生徒が約53.7%に上ると指摘。「一般入試のガチンコ勝負で入った生徒の方が今は少数派」であると語り、一般入試が王道だと思い込んで勉強させるのは「本当にもったいなさ杉」と警鐘を鳴らす。
続いて、かつてのAO入試にあたる「総合型選抜」について解説。推薦枠や評点基準が必要な学校推薦型選抜とは異なり、「誰でも受けられる」点が特徴だという。テストの点数だけでなく、実績や将来の夢などを総合的・多角的に評価するため、オタク気質や自分の好きなことが明確な個性的な子が有利になると述べた。
さらに、「部活をがんばれば受験で有利」というかつての常識は「もう通用しません」と断言する。部活動の地域移行が進む中、数年後には中学校の部活がなくなる可能性に言及し、部活自体が受験の評価対象から外れつつあると予測する。だからこそ、勉強が苦手な子はボランティアやプログラミングなど「好きなことを深掘りしていく力」がこれから大事になると説明した。
また、勉強ばかりさせていては好きなことを見つける力は育たないとし、「いろんな活動をさせておこう、自分の好きなことを追求させておこう」と、子どもに多様な経験を積ませることの意義を強調した。
最後にすぎやま氏は、動画視聴やレポート提出が中心で午後の時間を自由に使いやすい「通信制高校」が、これからの時代は「逃げの選択肢じゃなくて、攻めの選択肢になる」と結論付けた。時代の変化に合わせた柔軟な受験戦略の重要性を説き、読者の知的好奇心を満たす内容となっている。
すぎやま氏はまず、文部科学省のデータに触れ、2025年度に大学に入った学生のうち、総合型選抜と学校推薦型選抜で入った生徒が約53.7%に上ると指摘。「一般入試のガチンコ勝負で入った生徒の方が今は少数派」であると語り、一般入試が王道だと思い込んで勉強させるのは「本当にもったいなさ杉」と警鐘を鳴らす。
続いて、かつてのAO入試にあたる「総合型選抜」について解説。推薦枠や評点基準が必要な学校推薦型選抜とは異なり、「誰でも受けられる」点が特徴だという。テストの点数だけでなく、実績や将来の夢などを総合的・多角的に評価するため、オタク気質や自分の好きなことが明確な個性的な子が有利になると述べた。
さらに、「部活をがんばれば受験で有利」というかつての常識は「もう通用しません」と断言する。部活動の地域移行が進む中、数年後には中学校の部活がなくなる可能性に言及し、部活自体が受験の評価対象から外れつつあると予測する。だからこそ、勉強が苦手な子はボランティアやプログラミングなど「好きなことを深掘りしていく力」がこれから大事になると説明した。
また、勉強ばかりさせていては好きなことを見つける力は育たないとし、「いろんな活動をさせておこう、自分の好きなことを追求させておこう」と、子どもに多様な経験を積ませることの意義を強調した。
最後にすぎやま氏は、動画視聴やレポート提出が中心で午後の時間を自由に使いやすい「通信制高校」が、これからの時代は「逃げの選択肢じゃなくて、攻めの選択肢になる」と結論付けた。時代の変化に合わせた柔軟な受験戦略の重要性を説き、読者の知的好奇心を満たす内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
群馬に移住して高校をつくる静岡の元中学校教師 通信制高・専門学校教員 日本一バズってる現役教師YouTuber（総Fw78万人超）📚 著書4冊 不登校支援『新時代スクール』経営 LGBT🌈ゲイ 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。
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