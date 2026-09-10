守護神への転向後「7／7」でセーブ成功　クローザー千賀滉大に編成本部長が含み「来季の役割はまだ決まっていない」「見ていて楽しい」

千賀は与えられた役割をきっちりとこなしている(C)Getty Images

メッツの千賀滉大が現地時間9月8日に敵地で行われたマーリンズ戦で、今季7セーブ目をマークした。メッツが3点リードの9回に登板し、長打2本を打たれ1点を失いながらも後続を絶ちそれ以上の失点を許さず、7-5での勝利に貢献している。

【写真＆動画】「素敵な瞬間！」メジャー初セーブ記念球が返ってきた！千賀滉大とファンの交流シーンを見る

千賀はこの回の先頭打者を打ち取った後、ジョー・マック、ジェーコブ・マーシーの左打者2人にそれぞれ2塁打を浴び1点を返された。だが、続くオーウェン・ケイシー、カイル・ストワーズに対して全球フォークボールを投じ、いずれも空振り三振に斬って獲り、最後を締めた。

これで千賀は8月以降、セーブ機会での登板をすべて成功させるなど、メッツの新守護神として堂々たるマウンド姿を演じている。そして、この日の投球も地元放送局『SNY』が公式サイト上においてレポート。ゲーム終了後、「メッツのコウダイ・センガ、10球連続『ゴーストフォーク』で切り抜け7連続セーブに成功」と銘打ったトピックを配信している。

同メディアは、最終回のピッチングについて、「決してきれいな内容ではなかった。それでも、コウダイ・センガはまたしてもメッツの勝利を締めくくった」と評価。さらに、夏場での先発からリリーフへの配置転換を振り返りながら、「センガはデビン・ウィリアムズの不在中にクローザーを任されて以降、7度のセーブ機会すべて成功。その間の自責点はわずか3。防御率2.03を記録している」と指摘している。