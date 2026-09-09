有村架純、おへそチラリな夏コーデ 長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督の作品に「お力添えができたことがとても幸せ」
俳優の有村架純が9日、都内で行われた映画『さとこはいつも』（9月18日公開）の東京先行上映舞台あいさつに参加した。
【写真】おへそチラリ！爽やか夏コーデを披露した有村架純
有村が演じるのは、オダギリジョー演じる村本との6年にも及ぶ不倫も倦怠期で、仕事もスランプ気味の迷走中の映画配給会社勤務の西田沙都子（35歳）。おへそをチラ見せした夏らしいコーディネートで登場すると「沖田（修一）監督は以前から私もファンでして。この出演が決まった時はとにかくうれしくて、胸が高鳴るようなワクワクを覚えたのを覚えています」とにっこり。
「本当に素敵な15歳のさとこさん、55歳のさとこさんを演じてくださったお二人（石田ひかり、姫野花春）と（吉田）羊さん、青木（柚）さん、筒井（道隆）さんと、またご一緒できたこともすごくうれしいです。何より沖田監督の20周年というとても記念すべき作品で、こうしてお力添えができたことがとても幸せに思います」と本作への思いを口にしていた。
イベントには、石田ひかり、姫野花春、青木柚、吉田羊、筒井道隆も参加した。
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督による完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性が、自分の人生を物語として書き始めたことから交差していく姿を描く。
初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生、15歳の中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味で迷走する、映画配給会社勤務の35歳、西田沙都子（有村）。子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間のなかで夢に目覚める55歳、飯島里子（石田）。それぞれが恋や仕事、夢に悩みながら、自分自身の物語を歩み始める。
【写真】おへそチラリ！爽やか夏コーデを披露した有村架純
有村が演じるのは、オダギリジョー演じる村本との6年にも及ぶ不倫も倦怠期で、仕事もスランプ気味の迷走中の映画配給会社勤務の西田沙都子（35歳）。おへそをチラ見せした夏らしいコーディネートで登場すると「沖田（修一）監督は以前から私もファンでして。この出演が決まった時はとにかくうれしくて、胸が高鳴るようなワクワクを覚えたのを覚えています」とにっこり。
イベントには、石田ひかり、姫野花春、青木柚、吉田羊、筒井道隆も参加した。
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督による完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性が、自分の人生を物語として書き始めたことから交差していく姿を描く。
初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生、15歳の中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味で迷走する、映画配給会社勤務の35歳、西田沙都子（有村）。子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間のなかで夢に目覚める55歳、飯島里子（石田）。それぞれが恋や仕事、夢に悩みながら、自分自身の物語を歩み始める。