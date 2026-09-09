『VIVANT』チョッキーが日本に来る！ 来日決定報告にファン大歓喜「待ってました!!」「会いたい!!」
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）でチョッキーを演じるタイ人俳優のOHMことタナパック・ジョンジャイパーがインスタグラムを更新し、来日することを発表。ファンから歓喜の声が寄せられている。
【写真】流ちょうな日本語で自己紹介する“チョッキ-”ことタナパック・ジョンジャイパー
チョッキーは新庄（竜星涼）に強い愛情を抱き、“VIVANTのヒロイン”として注目を集めているキャラクター。タイに潜伏する新庄に屋敷を提供し、大好物の納豆を毎日欠かさず用意するなど、献身的に尽くしてきた。第14話で新庄が銃弾に倒れた際に見せた咆哮は、視聴者の涙を誘った。
愛する新庄が死亡し、チョッキーの出番もなくなったかと思われたが、今週放送の第18話の予告映像には、ノコル（二宮和也）と対面する後ろ姿が映し出され、SNSを中心に「チョッキー再登場!!」との声が上がり、話題を集めた。
タナパックは日本時間9日、インスタグラムに「日本で会いましょう。」とキャプションを添えて動画を投稿。
動画ではまず、「日本のファンの皆さん、こんにちは！ 『VIVANT』でチョッキー役を演じるオーム・タナパックです！」と流ちょうな日本語で自己紹介。
続いてタイ語で、「皆さん！ この9月に日本へ行き、日本のファンの皆さんに会えるという素晴らしいニュースを聞きました。本当にワクワクしていますし、幸せな気持ちでいっぱいです。この時を心から楽しみにしています！」とコメントした。
最後は再び日本語で「日本でお会いしましょう！ バイバイ」と締めくくった。
コメント欄には「チョッキー会いたい!!」「待ってました!!」「嬉しい!! 会いたいです」「最初の日本語、とてもお上手です」「会いたい、チョッキー」などの声が、投稿から20分ほどで多数寄せられている。
タナパックは来日後、多方面で『VIVANT』をPRする予定だ。
引用：「タナパック・ジョンジャイパー」Instagram（@yelloww.sk）
【写真】流ちょうな日本語で自己紹介する“チョッキ-”ことタナパック・ジョンジャイパー
チョッキーは新庄（竜星涼）に強い愛情を抱き、“VIVANTのヒロイン”として注目を集めているキャラクター。タイに潜伏する新庄に屋敷を提供し、大好物の納豆を毎日欠かさず用意するなど、献身的に尽くしてきた。第14話で新庄が銃弾に倒れた際に見せた咆哮は、視聴者の涙を誘った。
タナパックは日本時間9日、インスタグラムに「日本で会いましょう。」とキャプションを添えて動画を投稿。
動画ではまず、「日本のファンの皆さん、こんにちは！ 『VIVANT』でチョッキー役を演じるオーム・タナパックです！」と流ちょうな日本語で自己紹介。
続いてタイ語で、「皆さん！ この9月に日本へ行き、日本のファンの皆さんに会えるという素晴らしいニュースを聞きました。本当にワクワクしていますし、幸せな気持ちでいっぱいです。この時を心から楽しみにしています！」とコメントした。
最後は再び日本語で「日本でお会いしましょう！ バイバイ」と締めくくった。
コメント欄には「チョッキー会いたい!!」「待ってました!!」「嬉しい!! 会いたいです」「最初の日本語、とてもお上手です」「会いたい、チョッキー」などの声が、投稿から20分ほどで多数寄せられている。
タナパックは来日後、多方面で『VIVANT』をPRする予定だ。
引用：「タナパック・ジョンジャイパー」Instagram（@yelloww.sk）