9月8日、東海地方を襲った記録的な大雨。一夜明け、町中では片付け作業に追われる姿が見られました。

【写真を見る】名古屋のジムには“滝”のように水が… 栄は道路が冠水 43人ケガ “水没車両”は200台 各地の被害状況まとめ

（橋本麻理記者 9月9日午後1時半過ぎ 名古屋･中区）

「さきほどから目を開けていらないほどの非常に激しい雨が降りつけています」

8日に続き、9日も警戒が必要な東海地方。

観測史上最大雨量 名古屋市で1時間に104.5ミリ

（西島新カメラマン 9月8日午後4時半ごろ 名古屋･栄）

「膝下まで水位が上がっています。こんな大雨見たことがありません」





名古屋・栄でも道路が冠水

8日は 愛知県 西部と 岐阜県 美濃地方で「 線状降水帯 」が発生。各地で雨が叩きつけ、 名古屋市 では観測史上最大となる1時間に104.5ミリの猛烈な雨が降りました。

名古屋の中心部・栄でも道路が冠水し、地下街は水浸しに。



中区のフィットネスジムには水が滝のように流れ込み、トレーニング器具が水に浸かりました。

名東区を流れる植田川は、川と水があふれた道路との境目が分からず、白い車が流される様子も。

片付けに追われる飲食店も

大雨から一夜明け…



（前川智彦記者 9月9日午前6時ごろ）

「名古屋市名東区の植田川は、きのう（8日）の大雨の影響で川ののり面が数十メートルにわたって崩落しています」



護岸のために設置されたコンクリートブロックが、約50メートルに渡って崩れ落ち、地肌がむき出しに。

浸水被害にあった周辺の飲食店では9日朝、従業員が片付け作業に追われました。



（飲食店の店長）

「（ドアに）ラインが見えるでしょう。ここまで水が来ています。冷蔵庫が何台か壊れているみたいです。壊れていない冷蔵庫に（食材を）移動させました。でも、だめになった食材もあります」



今週金曜までには営業を再開したいと話しますが、復旧の見通しは立っていません。

「だめだ これ…車どうなる？」

（9月8日午後5時ごろ 愛知･尾張旭市）

「だめだ これ…車どうなる？これ…」



一方、愛知県尾張旭市にある家具などを貸し出すレンタル会社でも、商品の多くが水に浸かりました。



（レンタル会社の従業員）

「冷蔵庫とかチェアとか細かいレンタル用品を置いてあるが、それが全部浮いて流れているような状態。商品自体がもう使えない、洗ってもどうなのかな」

名古屋市を含む愛知県内では、これまでに床上浸水が38棟、床下浸水が57棟確認され、避難所で転倒するなど43人が軽いけがをしました。

被災した車両は“200台”

（橋本麻理記者 9月9日午前7時半ごろ 名古屋･中村区）

「名古屋市中村区では、市の職員らが交差点で止まったままになっている車を動かす作業を行っています」

また、名古屋市内では大雨の影響で動けなくなり、放置された車が複数の場所で確認されました。



被災した車両の数は名古屋市だけでも200台にのぼるなど、市民生活に影響が出ています。