ロングセラー菓子「ヨーグレット」に、新たなレア粒「四つ葉のクローバー型」が登場しました。

その出現確率は、なんと約1万粒に1粒。箱に換算すると、およそ555箱に1粒という激レア仕様です。

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■ ヨーグレットに「四つ葉のクローバー」が仲間入り

アトリオン製菓が9月9日に発表したもので、従来からあるレア粒「ニコニコ型」に加え、新たに「四つ葉のクローバー型」が追加されたそうです。

そして、四つ葉のクローバー型が入っている確率は約1万粒に1粒。この確率には理由があり、同社によると、自然界で四つ葉のクローバーが見つかる一般的な確率とされる「約1万分の1」を、お菓子の中でも再現したかったためとのこと。

実際の自然界における四つ葉のクローバーの発生率は、生育場所や環境、季節などによって変化する場合もありますが、確率の設定にあたっては、岩手大学農学部の斎藤靖史准教授から助言を受けたとしています。

■ 「見つける」難易度はさらに高かった

ただし、555箱買えば確実に一度は拝める……という話でもありません。さらに厳しいのが、ヨーグレットの包装方法です。

四つ葉のクローバー型は粒の表面に刻印されていますが、包装シートの仕様上、開封時に必ずしも刻印のある面が見えるとは限りません。

そのため同社では、実質的な「目撃確率」は約1000箱に1粒になるとしています。

入っているだけでも約555箱に1粒。そして、箱を開けて「えっ、四つ葉だ！」と気付ける状態で出会うとなると約1000箱に1粒。

もはや見つけたら食べるのが惜しくなるレベルです。

なお、「ヨーグレット」の現在の参考小売価格は151円（税込）。全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどで販売されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026090902.html