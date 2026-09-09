有村架純「架純はいつも…」 クセを明かす イベント中もこっそりしていた
俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春が9日、都内で行われた映画『さとこはいつも』（9月18日公開）のトークイベントに参加した。
【全身ショット】ウエストキュッ！キラキラのスカート姿で登場した有村架純
イベントではタイトルにかけ「〇〇はいつも」というお題でトークをすることに。「架純はいつも深呼吸をするクセがある」と有村は回答。その理由について「集中すると呼吸を忘れがち。『はっ！息してなかった！』みたいな時があったりして。撮影中とかは特になんですけど、緊張しいだったりもするので。そういう自分に打ち勝つために深呼吸を。しっかりお腹まで息を吸って吐くという準備運動というか、そういったことを合間にしています」と明かし「今日はさっきしました。ここに座っていてもやりました」と照れながら語っていた。
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督による完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性が、自分の人生を物語として書き始めたことから交差していく姿を描く。
初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生、15歳の中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味で迷走する、映画配給会社勤務の35歳、西田沙都子（有村）。子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間のなかで夢に目覚める55歳、飯島里子（石田）。それぞれが恋や仕事、夢に悩みながら、自分自身の物語を歩み始める。
【全身ショット】ウエストキュッ！キラキラのスカート姿で登場した有村架純
イベントではタイトルにかけ「〇〇はいつも」というお題でトークをすることに。「架純はいつも深呼吸をするクセがある」と有村は回答。その理由について「集中すると呼吸を忘れがち。『はっ！息してなかった！』みたいな時があったりして。撮影中とかは特になんですけど、緊張しいだったりもするので。そういう自分に打ち勝つために深呼吸を。しっかりお腹まで息を吸って吐くという準備運動というか、そういったことを合間にしています」と明かし「今日はさっきしました。ここに座っていてもやりました」と照れながら語っていた。
初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生、15歳の中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味で迷走する、映画配給会社勤務の35歳、西田沙都子（有村）。子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間のなかで夢に目覚める55歳、飯島里子（石田）。それぞれが恋や仕事、夢に悩みながら、自分自身の物語を歩み始める。