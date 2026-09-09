思わぬ方法で父親からお小遣いをもらった投稿が、SNSで話題を集めている。

【映像】父親から“極秘受渡”されたブツ!?

投稿したのは、うすぽたさん（@usupota）。「トイレしてたらノックきこえて、小声で『お父さんだけど下見ろ』って言われてみたらお金出てきて、『お母さんには内緒だから！すぐしまえ！！』って言ってどっかいった。ありがとうだけど、他にタイミングあったでしょうよ」とXに投稿した。

投稿を見た人からは、「お父さんの気持ちわかる」「NICEパパさん、愛情だね」「なんでここ？おもしろすぎる」「『お父さんだけど』ってヒソヒソ名乗るところからして可愛い」「スパイ同士のやり取りじゃんwww」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は投稿主を取材。当時の状況について「お盆に帰省したときの話です。ちょっと天然な父なのですが、帰省するたびに必ずお小遣いをくれます。たぶん母に見つかると叱られるので、いつの頃からかまるで秘密の取引のように、こっそり渡してくれるようになりました」と明かしている。

また、「もらった1万円は帰りにお昼寝用の敷マットレス3000円を購入して、後は生活費に使わせてもらいました。『素敵なお父さん！』などのたくさんリプを頂けて嬉しく思ってます！クスッと笑っていただけたのなら幸いです」と話している。（『わたしとニュース』より）