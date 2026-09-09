2000年代“CM女王”44歳、美脚あらわのショーパン姿に反響「素敵」「綺麗」
女優の加藤あいが5日、Instagramを更新し、“夏の思い出”と題してビーチに佇む姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】2000年代“CM女王”44歳が「スタイル抜群」 最後はサングラスとった素顔でニッコリ
加藤は「#夏の思い出」とハッシュタグをそえて、自身のポートレートを公開。サングラスにTシャツ、ショーパンにサンダルという夏らしいスタイルの加藤だが、投稿に虹の絵文字が添えられていることが示唆するとおり、画面右の海の向こうにはきれいな虹がかかっている。
コメント欄には「あいさんも虹も綺麗です」「素敵ですねぇあいちゃんキレイです」「素敵な写真達をありがとう」「大好きなあいちゃんと大好きなハワイが見られて、本当に幸せです」「ウルトラ綺麗」といった反響が寄せられている。
■加藤あい（かとう あい）
1982年12月12日生まれ。愛知県出身。ジュニアモデルとして活動していた1997年にドラマ『ギフト』（フジテレビ系）で女優デビュー。1999年にドラマ『ベストフレンド』（テレビ朝日系）で連続ドラマ初主演。以降『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）、映画『海猿』シリーズ、『ハケンの品格』（日本テレビ系）などの話題作に出演。1990年代末から2000年代にかけて、CM女王と謳われたこともある。
プライベートでは2013年11月に一般男性との結婚発表。2015年に第1子を出産。その後、2018年と2022年に第2子と第3子を出産している。
引用：「加藤あい」Instagram（@ai_kato1212）
【写真】2000年代“CM女王”44歳が「スタイル抜群」 最後はサングラスとった素顔でニッコリ
加藤は「#夏の思い出」とハッシュタグをそえて、自身のポートレートを公開。サングラスにTシャツ、ショーパンにサンダルという夏らしいスタイルの加藤だが、投稿に虹の絵文字が添えられていることが示唆するとおり、画面右の海の向こうにはきれいな虹がかかっている。
■加藤あい（かとう あい）
1982年12月12日生まれ。愛知県出身。ジュニアモデルとして活動していた1997年にドラマ『ギフト』（フジテレビ系）で女優デビュー。1999年にドラマ『ベストフレンド』（テレビ朝日系）で連続ドラマ初主演。以降『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）、映画『海猿』シリーズ、『ハケンの品格』（日本テレビ系）などの話題作に出演。1990年代末から2000年代にかけて、CM女王と謳われたこともある。
プライベートでは2013年11月に一般男性との結婚発表。2015年に第1子を出産。その後、2018年と2022年に第2子と第3子を出産している。
引用：「加藤あい」Instagram（@ai_kato1212）