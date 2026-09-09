リリースで発表2025年に期限付き移籍で移籍していた古巣へ復帰

J1のヴィッセル神戸は9月9日、FC町田ゼルビアからFWエリキが完全移籍で加入することを発表した。

背番号は94に決定している。

エリキはブラジル出身で母国のゴイアスECでキャリアをスタートさせ、SEパルメイラス、アトレチコ・ミネイロ、ボタフォゴFR、横浜F・マリノスなどでプレー。長春亜泰足球倶楽部を経て2023年に町田へ加入した。2025年3月から12月にかけては神戸へ期限付き移籍で在籍していた。

J1リーグ通算96試合出場33得点、J2リーグ通算30試合出場18得点などの実績を残している。

エリキのコメントは以下のとおり。

「終わらない物語もある。それはただ、続きを始めるのにふさわしい時を待っているだけ。神戸という街は僕たちを温かく迎え、たくさんの愛を与えてくれました。そして、神戸は僕たち家族にとって大切な場所になりました。今、僕たちは新たな章を刻むために神戸へ帰ってきました。感謝の気持ちを胸いっぱいに抱きながら、勝利への飢えはあの頃と何も変わっていません。

今回は、ただ戻ってきたわけではありません。ここにいるために帰ってきました。サポーター、ファンのみなさん。僕たちと一緒に戦ってほしい。歌って、戦って、最初の1秒から最後の1秒までチームの背中を押してください。この物語は、僕たちみんなで続けていくものだから。ひとつになって、強く、全力で。そして、勝利とタイトルを貪欲に求めて。トモニイコウ、ヴィッセル神戸！」（FOOTBALL ZONE編集部）