◇欧州CL1次リーグ第1節 リール2-3ベティス（2026年9月8日 フランス・リール）

リール（フランス）の日本代表上田綺世が欧州チャンピオンズリーグ開幕戦でゴールを決め、地元メディアから好意的な評価を受けた。ホームにベティス（スペイン）を迎えた一戦で先発出場を果たすと、前半12分の右クロスに頭を合わせて先制点。試合は2-3で逆転負けしたものの、後半32分に退くまで存在感を示した。

フランス紙レキップは加入初戦だった3日の国内リーグ・トゥールーズ戦でも得点していたストライカーに関し「上田綺世の夢のようなスタートは続く。トゥールーズ戦での初出場で既に得点していた日本人は欧州CLのベティス戦でも再びやってのけた」と表現。フランス代表で歴代2位の57得点を記録する39歳のFWジルーをベンチスタートに追いやったことに触れ「ダビデ・アンチェロッティ監督の判断を正当化するには十分だった」と伝えた。

サッカー専門メディア「マキシ・フット」は試合に敗れただけに抑え目の採点だったが、チーム最高に並ぶ6点の評価。「ジルーより優先された日本人はアンチェロッティ監督の信頼に応えた。最初の好機で決定的な仕事を見せ、クロスをヘディングで決めて先制点。その後はバジェス（相手GK）の直接的な脅威とはならなかったものの、チームメートにとって（前線の）堅実なポイントとなり、デュエル（5戦3勝）で存在感を示し、正確なパス（8本中8本成功）を出した」と称えた。