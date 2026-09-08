【速報】Suicaペンギンの後継キャラクター3案発表 モチーフは「リス」「ウサギ」「不思議な動物」JR東日本 ネット投票で決定し11月18日発表へ
JR東日本は交通系ICカード「Suica」の新しいイメージキャラクターの3つの候補を発表しました。8日から始まるネット投票を経て、最多得票のキャラクターを現在のSuicaのペンギンの後継にします。
JR東日本は現在のSuicaのキャラクターのペンギンを2026年度いっぱいで卒業させることを発表していて、2月に新キャラクター選考委員会を発足させています。8日、選考委員会が若手クリエイターらの原案から選定した3候補が発表されました。
A案は「リス」、B案は「ウサギ」、C案は「モグラをポシェットに入れた不思議な動物」をそれぞれモチーフにしているということです。
今後、8日午後3時から始まるインターネットの一般投票で1位のキャラクターが選ばれ、Suica25周年の記念日である11月18日に正式発表されることとなります。その後、愛称を広く公募する予定です。現在のSuicaのペンギンは2027年3月31日に卒業し、新キャラクターにバトンタッチします。またJR東日本は8月、現在のSuicaのペンギンのキャラクターが入ったSuicaカードは在庫がなくなり次第、販売を終了することを発表しています。