夜、寝ていたら頭上から音が聞こえたという投稿者さま。そっと天井を見てみると……。その衝撃的な光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で530万回以上も閲覧され、「降りられないってどうやって登ったんだ？ｗｗｗｗ」「上下がわからずホラーすぎたw」といった声が寄せられました。

【写真：夜、頭上から『謎の音』が聞こえて見上げると…『衝撃的な光景』】

️夜、頭上を見たら…

Xアカウント「ななみ (@chomo773)」さまに投稿された、とある夜の光景が話題を呼んでいます。

ある夜、ベッドに横になっていた投稿者さま。すると、天井の方から何やら奇妙な物音が聞こえてきたのだそう。「なんだろう？」と思い、頭上を見てみると……

エアコンの上から猫の顔が！じっと目を大きく開き、ベッドの上で寝ている投稿者さまを見つめるそのお顔は、夜に見たらちょっぴり怖いかも……？

️衝撃的な光景が話題に

この衝撃的な光景は、Xに投稿されると瞬く間に話題になり、「夜に見かけたら確かに恐怖ですね笑」「どうやってそんなとこに」「可愛いから許す」といった声が寄せられました！

ちなみに、飼い主さんによると、隣にカーテンレールがあるようで、おそらくそこから飛び移り、自分で降りられなくなってしまったのでは……とのことです。もちろん、この後ちゃんと救助されたそうですよ！

飼い主さん曰く、普段からやんちゃ真っ盛りだという猫さんたち。そんな賑やかな猫さんたちの日常は、Xアカウント「ななみ (@chomo773)」さまにて紹介されています。

しょうくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ななみ (@chomo773)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。