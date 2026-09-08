5試合ぶりに先発復帰も…5回までの第3打席で無安打

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間8日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地レッズ戦に「1番・指名打者」で出場した。5試合ぶりの先発復帰となったが、第3打席まではノーヒットに倒れた。LAメディアからは、状態への心配の声が寄せられた。

大谷は6月頃から左膝や右腕の違和感を抱えながらプレーしていた。投手復帰が一度白紙になると、9月3日（同4日）のカージナルス戦で約1か月ぶりにスタメン外となった。新たに首周辺の痛みも判明し、4試合連続で欠場していた。

この日、待望の復帰となり、名前がアナウンスされた際は場内から大歓声が起きた。しかし、大谷のバットからは快音が聞かれない。第1打席は剛腕バーンズの98.6マイル（約158.6キロ）を振ったが、左翼がほぼ定位置のレフトフライ。第2打席はボール球のスライダーに三振を喫した。逆転した5回2死三塁の第3打席は、左腕ウィリアムソンのチェンジアップにまたも三振。場内からため息が漏れた。

ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」は即座に公式X（旧ツイッター）を更新。「オオタニは（打線に）戻ってきたが、いまだにいいスイングができていない時がある。やれやれ」とぼやいた。地元紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番を務めるジャック・ハリス記者は、逆転に成功したことを「グッドニュース」と伝えた一方で、「ドジャースにとってバッドニュース：ショウヘイ・オオタニは3打数無安打。直近の2打席は2回とも空振り三振」と、“らしくない”打撃に注目した。（Full-Count編集部）