ヤンキースは7日（日本時間8日）、右肋骨の疲労骨折で負傷者リスト（IL）入りしていたアーロン・ジャッジ外野手（34）の復帰を発表した。

ジャッジは4月26日のアストロズ戦で守備の際に患部を負傷。その後も痛みをこらえて出場を続けていたものの6月上旬からIL入りしていた。

8月に入って本格的な打撃練習を再開。今月はエンゼルス、パドレスと西海岸で続いた遠征2カードにも同行し、試合前練習にも加わっていた。

また、大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、ジャッジが23年に右足親指の負傷で離脱した際、マイナーでの実戦出場なしにメジャー復帰したことから、今回も傘下3Aや2Aなどでのリハビリ実戦を回避したい意向を球団に伝えており、本人の希望を受け入れ、マイナーでのリハビリ実戦に臨むことなくメジャー復帰となった。

離脱前の成績は59試合で打率・248、17本塁打、38打点。チームは6日（同7日）終了時点で81勝62敗、勝率・566でア・リーグ東地区首位レイズを4ゲーム差で追っている。主砲の復帰でシーズン終盤の追い上げに期待がかかる。