堺雅人（52）主演のTBS日曜劇場「VIVANT」（日曜後9・00）第18話（第2シーズン第8話）が、13日に放送される。20日、27日は「アジア大会 愛知・名古屋」中継のため2週連続で放送休止となることから、休止前の重要回となる次回に注目が集まっている。また視聴者の間では、番組表に記載された内容が話題となっている。

＜※以下、ネタバレ有＞

第17話では、シンシーの狙いが徐々に明らかになる中、野崎（阿部寛）の前に、かつての部下・リュウミンシュエン（堺雅人＝二役）が登場。野崎の潜入捜査が見破られる衝撃の展開となった。

野崎が暗号化して日本に送っていたメッセージも解読され、絶体絶命の状況に。さらに、黒須（松坂桃李）ら別班員を救うため奔走する乃木にも非情な通告が下されるなど、緊迫の展開で幕を閉じた。

そんな中、2週連続放送休止直前となる次回の放送時間が気になるファンが番組表をチェック。すると、そこには“重大なネタバレ”が記されていた。

番組表には「奪還断念の窮地を救ったのは、乃木の弟ノコルが率いるテントだった。乃木＆テントそしてチョッキーを加えた最強チームが、いよいよ別班奪還作戦へ向かっていく！」と記されている。

この内容にSNSでは「EPGで番組表確認してたら来週のネタバレくらうとは思わなかった」「番組表で来週の概要なにげなく見たら…チョッキーも奪還作戦参戦するの？！」「皆さん番組表を見てください、ネタバレされてます」「ていうか来週の番組表にノコル＆チョッキーチーム結成って書いてあるやんｗｗｗｗ」と驚きの声が相次いだ。

また、出演者欄にも注目が集まっている。「ところで来週は何分拡大なんだい？と思って番組表を見に行ったら…出演者に気になる名前が…あるねえ。。。回想含めてって感じかもしれないが。既に亡くなってるとされてる人が」「次回の番組表に『役所広司』と名前が表示されているのですが…毎回表示されているのでしょうか？」との声も

役所は、乃木の父で「テント」の元リーダー、ノゴーン・ベキ役を演じている。物語上ではベキは死亡したとされている一方、これまでにも回想シーンなどで登場している。

視聴者の間では「ベキは本当に死んだのか？」という点も大きな注目を集めているだけに、今回の番組表に役所の名前が表示されていることにも反応が多く上がった形だ。

果たして第18話でベキは再び物語に登場するのか、それとも単なる出演者情報の表示なのか…。番組表には「ここからは毎回驚愕のドンデン返しの繰り返し!リアタイ必須!よりシンプルに、乃木憂助の冒険物語として視聴いただくことをお勧めします」と書かれている。2週連続休止を前に、リアルタイム視聴必須の注目の一話となりそうだ。