『VIVANT』“野崎”阿部寛＆ドラム再会にネット感動→野崎餓死!?のピンチに悲痛の声も「心配で寝れない」「大丈夫だよね？」
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第17話が6日に放送され、野崎（阿部寛）がドラム（富栄ドラム）と再会。その後、野崎のピンチが描かれると、ネット上には「心配で寝れない」「大分弱ってるけど、大丈夫だよね？」といった声が相次いだ。
【写真】嫌がらせを続ける“フードロスニキ”ことシン・ジュンユー（高崎俊吾）
野崎の前に現れたのは、死んだはずのかつての部下で、乃木（堺）と瓜二つの男、リュウミンシュエン（堺／二役）だった。その直後、リュウによって野崎が日本に送っていたメッセージも解読されてしまう。
リュウは野崎がシンシーに接近した目的を解明するために厳しい尋問を続けるが、当の野崎は答えをはぐらかし続ける。野崎の態度に怒ったリュウは手下に指示し、拘束していたドラムを連れて来させる。リュウがドラムに銃を突きつけ、引き金を引こうとしたその時、野崎は観念した様子で「潜入だ…」と告白する。
協力者を捕えるためリュウたちが部屋を出ると、野崎はドラムに「痩せたな」と声をかける。ドラムは野崎が裏切っていなかったことに安堵しつつも手話で“僕たち、殺されちゃうの？”と聞く。そして続けて“でも野崎さんと一緒に死ねるなら僕は平気だよ”と伝えるのだった。
その後、野崎がドラムの命を守るため、別室で監視するハン・リンシン（宮下今日子）と交渉する姿が描かれると、ネット上には「野崎さん＆ドラムの絆に感動」「野崎さんとドラムの信頼関係に胸熱」「全視聴者大泣き」などの反響が続出。
そこから、施設内の牢屋に連行された野崎とドラム。野崎は空腹で動けないドラムに自ら食事を与え、自分の分の食料も差し出す。そんな中、ハンの部下シン・ジュンユー（高崎俊吾）が野崎にだけ食料を与えない“嫌がらせ”をし始める。食事が与えられない状況が数日に渡って続き、見るみるうちに衰弱していく野崎の姿が映し出されると「野崎さん心配で寝れない」「大分弱ってるけど、大丈夫だよね？乃木さんに助けてもらえるよね？無事でいて」といった投稿も集まっていた。
※高崎俊吾の「高」と「崎」は正しくは「はしごだか」と「たつさき」
【写真】嫌がらせを続ける“フードロスニキ”ことシン・ジュンユー（高崎俊吾）
野崎の前に現れたのは、死んだはずのかつての部下で、乃木（堺）と瓜二つの男、リュウミンシュエン（堺／二役）だった。その直後、リュウによって野崎が日本に送っていたメッセージも解読されてしまう。
協力者を捕えるためリュウたちが部屋を出ると、野崎はドラムに「痩せたな」と声をかける。ドラムは野崎が裏切っていなかったことに安堵しつつも手話で“僕たち、殺されちゃうの？”と聞く。そして続けて“でも野崎さんと一緒に死ねるなら僕は平気だよ”と伝えるのだった。
その後、野崎がドラムの命を守るため、別室で監視するハン・リンシン（宮下今日子）と交渉する姿が描かれると、ネット上には「野崎さん＆ドラムの絆に感動」「野崎さんとドラムの信頼関係に胸熱」「全視聴者大泣き」などの反響が続出。
そこから、施設内の牢屋に連行された野崎とドラム。野崎は空腹で動けないドラムに自ら食事を与え、自分の分の食料も差し出す。そんな中、ハンの部下シン・ジュンユー（高崎俊吾）が野崎にだけ食料を与えない“嫌がらせ”をし始める。食事が与えられない状況が数日に渡って続き、見るみるうちに衰弱していく野崎の姿が映し出されると「野崎さん心配で寝れない」「大分弱ってるけど、大丈夫だよね？乃木さんに助けてもらえるよね？無事でいて」といった投稿も集まっていた。
※高崎俊吾の「高」と「崎」は正しくは「はしごだか」と「たつさき」