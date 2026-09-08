不調の久保建英が今季初の出番なし…ライバルが１G２Aで苦しい立場に。ソシエダは退場者を出すも３-２で劇的勝利
現地時間９月７日に行われたラ・リーガの第４節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダがエルチェと敵地で対戦した。
不調の久保が２試合ぶりに先発から外れたソシエダは11分、CKの流れから、オチエンが豪快なシュートを叩き込み、先制点を挙げる。日本代表MFに代わって右サイドに入ったケニア代表アタッカーがリーガ初ゴールを決めて、結果を残した。
32分には、敵のビルドアップのミスを突き、オチエンのパスをエレーラがダイレクトシュート。追加点を挙げる。
後半に入って60分には裏抜けしたスチッチがネットを揺らすも、オンフィールドレビューでDFマルティンにハンドがあったとして、ゴールが取り消される。そればかりか、58分に入ったばかりのマルティンがこのハンドで一発レッドとなり、64分に退場となる。
すると67分、途中出場のルマールに強烈なミドルシュートを叩き込まれ、１点差に追い上げられる。さらに74分、ニーニョにヘディングシュートを叩き込まれ、あっという間に追いつかれた。
その後も防戦一方だったソシエダは90分、オチエンのパスを受けたスチッチが持ち込み、左足を一閃。なんと勝ち越しゴールを決める。
このままソシエダが３－２で接戦を制した。
なお、数的不利の影響もあり、久保は今シーズン初めて出番なしに。ライバルのオチエンが１ゴール・２アシストと躍動したため、厳しい状況となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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不調の久保が２試合ぶりに先発から外れたソシエダは11分、CKの流れから、オチエンが豪快なシュートを叩き込み、先制点を挙げる。日本代表MFに代わって右サイドに入ったケニア代表アタッカーがリーガ初ゴールを決めて、結果を残した。
32分には、敵のビルドアップのミスを突き、オチエンのパスをエレーラがダイレクトシュート。追加点を挙げる。
すると67分、途中出場のルマールに強烈なミドルシュートを叩き込まれ、１点差に追い上げられる。さらに74分、ニーニョにヘディングシュートを叩き込まれ、あっという間に追いつかれた。
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このままソシエダが３－２で接戦を制した。
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