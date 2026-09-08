真っ直ぐ、駆けてくる猫さん。店長さんの前で止まったかと思いきや、まさかの技を披露して…。

見事な瞬間を見せてくれた猫さんの姿は122万回再生の注目を集め、「技術点もさることながら、芸術点が非常に高い！」「10回は見ました」「決まったあぁぁぁーー」「なぁぁぁぁぁぁぁんでこんなにかわいいん」といったコメントが寄せられています。

【動画：軽快なステップで駆け寄ってくる猫→目の前まで来ると…あまりにも可愛い『動き』】

看板娘のたまきちちゃん

Instagramアカウント『ビリヤードGET』に投稿されたのは、看板猫「たまきち」ちゃんの姿。ビリヤード場で看板娘として活躍しているというたまきちちゃん。お客さんにいっぱい可愛がられる愛され娘なのだとか。

ある日、店長さんが、ビリヤード場でたまきちちゃんを撮影していたといいます。向こうから駆けてきたたまきちちゃんが、驚きの技を披露したそうで…。

軽快なステップで駆けてきたたまきちちゃんが、店長さんの目の前でゴロンしたかと思ったら、そのままクルンと体を横向きに回転させたといいます。まるで、技を披露する体操選手のような動き。100点満点をあげたくなる見事なスピンです。

たまきちちゃんが、回転しながらそのまま「うーん」と伸びたといいます。「気持ち良いにゃー」というように目を細めたというたまきちちゃん。店長さんのそばに来て、リラックスモードになったようです。こんな顔をされたら、いくらでもナデナデしてあげたくなりそう。

店長さんのことが大好き！

「基礎点8.0のダッシュ&サイドスピン。華麗に決めていく」とたまきちちゃんの技を大絶賛した店長さん。「あまりに可愛いのが撮れてしまって、声が出た」のだそう。可愛いゴロンを目の前で見て、たまらないことでしょう。

脇目を振らず店長さんのところに駆けてきて、目の前でゴロンしたたまきちちゃん。たまきちちゃんの行動からは、店長さんのことが大好きな気持ちが伝わってきます。これからも看板猫として活躍しながら、店長さんの愛情をたっぷりともらって過ごしていくことでしょう。

たまきちちゃんがダッシュ＆サイドスピンを決める姿は、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けました。

投稿には、「芸術点が高いですね」「トカチェフ入ってますよね」「お見事ー」「なんと高度な技を」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『ビリヤードGET』には、今回紹介した「たまきち」ちゃんがビリヤード場の看板猫として活躍する姿や、家でまったり過ごす姿などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ビリヤードGET』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。