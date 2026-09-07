陸上男子100メートルの元日本記録保持者で、2008年北京五輪陸上男子400メートルリレー銀メダリストの朝原宣治さん（54）が6日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）にゲスト出演。18年前に日本中が感動したメダル獲得の“舞台裏”を明かした。

MCの関口宏（83）がゲスト2人を迎えて楽しくトークする同番組。この日のテーマは「陸上」で、朝原さんと、陸上女子100メートルハードル元日本記録保持者で“ママさんハードラー”の異名を取った寺田明日香さん（36）の2人がゲストに招かれた。

朝原さんは18年前の2008年北京五輪陸上男子400メートルリレーでアンカーを務め、五輪陸上男子トラック種目では日本初メダルとなる銅メダルを獲得。2017年にドーピング違反が発覚したジャマイカから金メダルがはく奪され、日本の順位は3位から繰り上がって2位に。五輪から11年後の2019年、正式に銀メダルを授与された。

今から18年前。運命のリレー決勝前日は想像を超える緊張感に包まれていた。

米国、英国など強豪国がバトンミスなどで予選敗退。日本初のメダル獲得に向けて周囲のムードは否が応にも高まっていた。だが、当事者の選手たちはもちろん盛り上がるような心理状態にあるはずもない。

「これはもうチャンスだっていうことで失敗が許されない…舞台…です。私ももう引退だし、これ、もし最後に私が抜かれて4位とかなったら一生後悔して生きていかないといけないっていうプレッシャーもあった。いろんなこと考えて。日本に帰れないとか…」

大きなプレッシャーを感じているのは他のメンバー3人も同じだった。

「雰囲気はみんなおかしくなってましたね。緊張で…だし、口に“メダル”とか出すと幸運が逃げるんじゃないかとか。みんな誰も“メダル獲る”とか、そんなことは口にしないようなピリピリした状況で…」

そんななか“吉兆”を予感させる思わぬハプニングも。

「塚原（直貴）が“わ～っ！！！”ってドタバタして。“何やってんの”って（聞いたら）“コウモリが入ってきました！”とか言って。コウモリって結構、幸運をもたらす動物って言われてるんですよ、中国で」

突然のコウモリ襲来でも解けないMAXの緊張感。だが、それをぶち破った？のは意外な人物だった。

それはハードル代表の為末大。

「為末くんがずっと僕たちの応援してくれていてね。彼が僕たちの緊張をほぐすためかなんか分からないですけど“歴史が変わる瞬間、僕たち見れるかもしれないから頑張って！”みたいなことを…。空気読まない発言をして…」と懐かしそうに回想する朝原さん。

「みんなもう“何言ってんの？この人”って思いましたけど。（彼は）良かれと思って…。余計緊張するという…」と苦笑いまじりに笑わせていた。