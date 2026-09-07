2歳の男の子への警戒心が解けなかった元野犬ですが、まっすぐな愛情に徐々に心がほぐれていったようで…！？男の子とワンコの物語が話題を呼び、投稿は30万回再生を突破。「泣きました…」「愛がいっぱい」「優しいワンちゃん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：男の子を警戒していた『元野犬』→少しずつ、気持ちを受け入れて…心温まる『素敵すぎる関係』】

男の子への警戒が解けない元野犬

Instagramアカウント「fuku.suke0325」に投稿されたのは、元野犬「ふくすけ」君と一緒に暮らす2歳の男の子の心温まる成長記録。

2週間のトライアルを経て正式に家族の一員となった、推定3歳のふくすけ君。ですが、野犬時代が長かった影響でしょう、なかなか警戒心が解けませんでした。無邪気に距離を縮めてくる男の子に戸惑いながら接していたといいます。

そんなふくすけ君の気持ちを知ってか知らずか、男の子は40キロあるふくすけ君に全身で抱きついたり、ご飯のお手伝いをしたり…と『大好き』を常に伝え続けていました。

散歩にもお供する男の子

そんなふくすけ君LOVEな男の子は、もちろん散歩にも毎回同行！体の大きなふくすけ君の散歩には後を付いていくだけでも大変なこと。ママはもちろん、ふくすけ君自身も『大丈夫かな』きっとそう感じていたことでしょう。

しかしそんな心配は杞憂でした。男の子は最初から最後までふくすけ君と一緒に散歩したのだとか。途中でお水を飲ませることも忘れません。体力オバケと称される男の子ですが、ふくすけ君と一緒にいることでよりパワーが発揮されたのかもしれませんね。

ワンコと男の子…素敵な関係♡

家の中では距離が近いことが当たり前のふたり。お顔同士がくっついてしまうほど、ぴったり寄り添っているのだそう。最初は警戒心が解けなかったふくすけ君ですが、男の子のまっすぐでひたむきな愛情はちゃんと伝わっていました。一緒の時間を過ごすうちに優しく受け入れるように変わっていったといいます。

強引にも見える『愛の押し売り』が、ふくすけ君の心を徐々に溶かしてくれたのかもしれません。これからも友達のように、兄弟のように…ふたりだけの素敵な関係は続いていくことでしょう♡

この投稿には「最高のパートナーやね」「ほっこり癒されました」「みんな素敵♡」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuku.suke0325」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております