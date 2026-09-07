今夜『テレビ×ミセス』ロサンゼルスでの“ミセスの休日”に密着！
今夜9月7日20時55分放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）は、ロサンゼルスでのミセスの休日に密着した「テレビ×ミセス in LA」をはじめ、若井滉斗と藤澤涼架が高校でスターの原石を発掘する「スター発掘×ミセス」、チョコレートプラネット・出川哲朗ほか豪華ゲストを迎えた人気企画「大人しりとり」などを届ける。
【写真】若井滉斗＆藤澤涼架がサプライズ訪問でスター発掘！
アメリカ・ロサンゼルスでのミセスのオフ日に番組が密着した「ミセスの休日 in LA」。西海岸の美しいベニスビーチを眺めながらセグウェイに乗車し、初めての体験を満喫する。さらに、大森元貴のリクエストで訪れた「エコーパーク」では、名物のスワンボートに乗船。3人がそれぞれボートに乗り込み、全長約100mのコースを誰が一番早く漕げるかを競う白熱のレースが開幕する。果たして勝負を制したのは誰なのか？ここではまた、「イタズラ涼ちゃん in LA」も発動！
さらに、「スター発掘×ミセス」と題し、スポーツの名門として知られる埼玉県の元気共生学園浦和学院高等学校へ、若井と藤澤がサプライズ訪問。女子野球部、パワーリフティング部、世界大会優勝の実績を持つソングリーダー部などを巡り、スター候補を大捜索する。イケメン監督や日本代表選手と遭遇するほか、筝曲（そうきょく）部では、2人が「琴」の演奏に挑戦。ギタリストの若井がまさかの才能を発揮する。
そして人気企画「大人しりとり」では、チョコレートプラネット、出川哲朗、中岡創一（ロッチ）、モーニング娘。OGの中澤裕子・辻希美ら豪華ゲストが参戦。語彙力と駆け引きが試される同企画でガチンコ対決する。白熱の攻防戦が繰り広げられる中、大波乱の末にまさかの人物が優勝を果たす!?
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて9月7日20時55分放送。
【写真】若井滉斗＆藤澤涼架がサプライズ訪問でスター発掘！
アメリカ・ロサンゼルスでのミセスのオフ日に番組が密着した「ミセスの休日 in LA」。西海岸の美しいベニスビーチを眺めながらセグウェイに乗車し、初めての体験を満喫する。さらに、大森元貴のリクエストで訪れた「エコーパーク」では、名物のスワンボートに乗船。3人がそれぞれボートに乗り込み、全長約100mのコースを誰が一番早く漕げるかを競う白熱のレースが開幕する。果たして勝負を制したのは誰なのか？ここではまた、「イタズラ涼ちゃん in LA」も発動！
そして人気企画「大人しりとり」では、チョコレートプラネット、出川哲朗、中岡創一（ロッチ）、モーニング娘。OGの中澤裕子・辻希美ら豪華ゲストが参戦。語彙力と駆け引きが試される同企画でガチンコ対決する。白熱の攻防戦が繰り広げられる中、大波乱の末にまさかの人物が優勝を果たす!?
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて9月7日20時55分放送。